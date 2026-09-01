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/ ©Peter Umlauft
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Der Lenker des E-Scooters wurde nach ärztlicher Hilfeleistung vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.
Brückl
01/09/2026
Unfall

Zwei Verletzte auf E-Scooter: Mann regungslos auf Straße gefunden

In den frühen Dienstagsmorgenstunden kam es auf der Görtschitztal Straße zu einem schweren Unfall mit einem E-Scooter. Zwei Personen wurden verletzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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Ein 24 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan lenkte am 1. September, gegen 5 Uhr, einen E-Scooter auf der Görtschitztal Straße B 92 im Gemeindebereich von Brückl. Bei dieser Fahrt befand sich noch eine 18-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan als Mitfahrerin auf dem E-Scooter.

Lenker blieb regungslos liegen

Aus bisher unbekannter Ursache kamen die beiden schließlich mit dem E-Scooter zu Sturz, wobei der Lenker regungslos am Boden liegen blieb. Ein Unfallzeuge, der mit seinem Fahrzeug entgegenkam, hielt an und leistete Erste Hilfe.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Lenker des E-Scooters wurde nach ärztlicher Hilfeleistung vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Die B92 war für rund 1 ½ Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

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