Fahrten im Überblick: Mit Bus und Bahn zum Bleiburger Wiesenmarkt 2026

Für eine entspannte Anreise zum Wiesenmarkt sorgen S-Bahnen im verdichteten Takt. Zusätzlich stehen nächtliche Sonderverbindungen, Schienenersatzverkehr und vier Shuttle-Bus-Routen bereit.

Wir haben einen Überblick für dich zusammengestellt, wie die öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sein werden.

Wir haben einen Überblick für dich zusammengestellt, wie die öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sein werden.

Der Bleiburger Wiesenmarkt ist ein seit 1393 ein jährlich stattfindendes Volksfest. Seit geraumer Zeit wird es um den Tag des Ägydius (1. September) an vier aufeinander folgenden Tagen abgehalten und gilt als Unterkärntens größte Veranstaltung dieser Art – doch auch weit darüber hinaus ist das Fest bekannt.

Großer Ansturm erwartet

Aus diesem Anlass wird in diesem Jahr ein großer Ansturm erwartet: Die S-Bahn in Kärnten bringt die Gäste wieder stressfrei direkt zum Fest. Der Bahnhof Bleiburg liegt in unmittelbarer Nähe zum Marktgelände. Mit einem Angebot aus Bahn, Regionalbus und Veranstaltungs-Shuttle kann der Wiesenmarkt sicher erreicht werden. Bei den Verbindungen fährt die S1 zwischen Spittal-Millstättersee und Klagenfurt täglich im Halbstundentakt, an Werktagen außer Samstag im Stundentakt ab Pusarnitz (Strecke Pusarnitz – Villach – Klagenfurt – Wolfsberg). Aus Klagenfurt und Wolfsberg ist die S-Bahn im Stundentakt nach Bleiburg unterwegs. Auch aus Graz ist die Anreise möglich. Die genauen Fahrpläne hängen allerdings vom jeweiligen Zug und der Tageszeit ab. Die schnellste Verbindung von Graz nach Bleiburg Stadt dauert im Durchschnitt etwa 46 bis 50 Minuten.

Nightline-Verbindungen und Busse

An den Markttagen werden in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag und Montag auf Dienstag zusätzliche S-Bahn Nightline-Verbindungen eingesetzt.

Abfahrtszeiten Bahnhof Bleiburg Stadt (Nightline):

Richtung Abfahrt 1 Abfahrt 2 Abfahrt 3 Klagenfurt Hbf 23:50 Uhr 00:50 Uhr 01:50 Uhr Wolfsberg Bhf. 01:07 Uhr 02:07 Uhr 03:07 Uhr

Am Abend von Sonntag auf Montag verkehrt wegen Baumaßnahmen entlang der Strecke keine S-Bahn Nightline. Die Züge werden als Busse im Schienenersatzverkehr mit geänderten Abfahrtszeiten der Busse geführt.

Abfahrtszeiten Bahnhof Bleiburg Stadt (Schienenersatzverkehr So/Mo):

Richtung Abfahrt 1 Abfahrt 2 Abfahrt 3 Klagenfurt Hbf 00:16 Uhr 01:16 Uhr 02:19 Uhr Wolfsberg Bhf. 01:44 Uhr 02:44 Uhr 03:44 Uhr

Shuttle-Bus-Dienst auf vier Routen

Mit der Unterstützung des Landes Kärnten wird an allen Markttagen bis in die Nachtstunden ein verstärkter Bus-Shuttle-Dienst auf vier Routen angeboten:

Völkermarkt – Griffen – Ruden – Bleiburg

Lavamünd – Neuhaus – Schwabegg – Bleiburg

Sittersdorf – Unterbergen – Globasnitz – Bleiburg

Eis – Rinkenberg – Moos – Bleiburg (Neu in diesem Jahr)

Der zentrale Ein- und Ausstiegspunkt für alle Shuttle-Busse befindet sich an der Bahnhaltestelle Bleiburg Stadt. Entlang der Shuttlestrecken werden alle regulären Haltestellen bedient. Als besondere Aktion gilt: Wer am Freitag, dem 4. September, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann sich am Vormittag über ein kostenloses Lebkuchenherz freuen.