Happy End für „Lucky“: Angefahrene Hündin bekommt Zuhause in Klagenfurt

Die Not-OP ist geglückt und die Adoptionssuche war erfolgreich: Nach ihrem schweren Unfall findet Hündin Lucky ein neues Zuhause in Klagenfurt.

Ein Verkehrsunfall in Bosnien hätte für die rund drei Jahre alte Streunerhündin Lucky fast tödlich geendet. Nun nimmt die Rettungsaktion ein glückliches Ende: Die Fellnase hat nicht nur ihre schwere Not-Operation gut überstanden, sondern zieht bald nach Kärnten.

©Haris Bilajbegović

„Der Fahrer ließ sie einfach liegen“

Ein Rückblick auf die Geschehnisse: Die Hündin war im bosnischen Čaplje von einem Auto angefahren worden. „Der Fahrer ließ sie einfach liegen“, schildert der bekannte Villacher Schauspieler, Autor, Regisseur und Stuntman Haris Bilajbegović. Auch sein Vater wurde Zeuge des Unfalls, hob die verletzte Hündin von der Fahrbahn und fuhr mit ihr zum Tierarzt – wir haben ausführlich berichtet. Dort zeigten Röntgenaufnahmen, dass nur ein chirurgischer Eingriff Lucky retten konnte, rund 1000 Euro kostete die Behandlung. Die Familie übernahm den gesamten Betrag: „Lucky hat ihre Operation überstanden – und damit eine zweite Chance bekommen“, schilderte Bilajbegović.

©Haris Bilajbegović

Neues Leben in Klagenfurt

Nach dem Bericht von 5 Minuten und dem Aufruf zur Adoptionssuche folgten zahlreiche Anfragen auf einer speziell eingerichteten E-Mail-Adresse für Lucky. Die Resonanz führte schnell zum ersehnten Erfolg: „Besonders freut es uns, dass Lucky vorerst in Bosnien-Herzegowina einen Platz gefunden hat, wo sie ihre Rehabilitation bekommt und anschließend – und das ist das Schönste daran – ein Zuhause in Klagenfurt gefunden wurde. Die Dame meinte, als sie den Bericht gelesen und das Foto von Lucky gesehen hatte, wusste sie sofort, dass sie Lucky ein Zuhause geben möchte“, erklärt Bilajbegović gegenüber der Redaktion. Damit ist fix: Sobald die Genesungsphase in Bosnien abgeschlossen ist, tritt Lucky ihre Reise in ihr neues Leben in Klagenfurt an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2026 um 15:11 Uhr aktualisiert