Kelag bildet 39 neue Lehrlinge für die Energiezukunft aus

Am Kelag-Ausbildungscampus in St. Veit an der Glan beginnen heute 39 Jugendliche ihre Lehre. Unter mehr als 500 Bewerbern haben sie sich ihren Zukunftsjob gesichert.

Der Kelag-Ausbildungscampus in St. Veit an der Glan bildet die zentrale Anlaufstelle für die Fachkräfte von morgen. Dass das Interesse an der Energiewirtschaft riesig ist, belegen die Zahlen: Über 500 Bewerbungen gingen ein. Insgesamt treten heuer 39 Jugendliche ihre Ausbildung bei der Kelag, der Kärnten Netz und der Kelag Energie & Wärme an – der Altersdurchschnitt der neuen Nachwuchskräfte liegt bei 16,2 Jahren. Unter den Neuzugängen befinden sich auch sieben Frauen, die sich für Berufe wie Bürokauffrau oder technische Zeichnerin entschieden haben.

Elektrotechnik bleibt das Herzstück

Den größten Schwerpunkt bildet nach wie vor die vierjährige, anspruchsvolle Ausbildung in der Elektrotechnik mit 22 Lehrlingen. Angesichts der fortschreitenden Elektrifizierung, steigender E-Mobilität und dem Ausbau erneuerbarer Energien gewinnen diese Berufe an Bedeutung. „Die Elektrotechnik bleibt unser zentraler technischer Ausbildungsschwerpunkt. Für die Energiezukunft brauchen wir Fachkräfte, die wir hier ausbilden“, betont Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. Auch Künstliche Intelligenz spiele in der Arbeitswelt zwar eine Rolle, könne das praktische Können vor Ort aber keineswegs ersetzen.

©Kelag/Henry Welisch Am Foto: Kelag-Vorstand Reinhard Draxler.

Premiere für neuen Lehrberuf Fernwärmetechnik

Erstmals bildet die Kelag Energie & Wärme Jugendliche im neu mitentwickelten Lehrberuf Fernwärmetechnik aus. Die ersten beiden Lehrlinge starten in Villach und Linz, während der Schulunterricht in Graz stattfindet. Künftig soll dieses Angebot auch auf Wien und Graz erweitert werden, heißt es in der Pressekonferenz.