Skip to content
Region auswählen:
/ ©Treibacher
Bild auf 5min.at zeigt einen Lehrling bei Treibacher
Zehn neue Lehrlinge starten bei der Treibacher Industrie AG ins Berufsleben.
Althofen
01/09/2026
10 Lehrlinge

Erfolgreicher Lehrstart: Treibacher setzt auf neue Ausbildung

Erfolgreicher Ausbildungsstart: Die Treibacher Industrie AG begrüßt zehn neue Lehrlinge und setzt mit der neuen Doppellehre „Prozesstechnik & Elektrotechnik“ Maßstäbe für die Fachkräfte von morgen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(277 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein professioneller Start ins Berufsleben hat bei der  Treibacher Industrie AG höchste Priorität. Mit einer umfassenden Einführungswoche, persönlichen Ansprechpersonen und praxisnahen Einblicken in den Betrieb schafft  das Unternehmen die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Ausbildungsstart.  

Neue Doppellehre feiert Premiere

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres erweitert die Treibacher Industrie AG ihr  Lehrlingsangebot um die neue Doppellehre „Prozesstechnik & Elektrotechnik“. Drei  Jugendliche starten heuer als erste Lehrlinge in dieser zukunftsweisenden Ausbildung, die  prozesstechnisches Wissen mit elektrotechnischer Kompetenz verbindet und damit gezielt  auf die Anforderungen moderner Industrieanlagen vorbereitet.   „Mit der neuen Doppellehre investieren wir gezielt in jene Kompetenzen, die für die  Weiterentwicklung unseres Produktionsstandortes entscheidend sind. Die Ausbildung junger  Menschen ist für Treibacher eine langfristige Investition in die Zukunft und in die Fachkräfte  von morgen“, erklärt Vorstand Stefan Greimel.  

Bild auf 5min.at zeigt einen Lehrling bei Treibacher
©Treibacher
Zehn neue Lehrlinge starten bei der Treibacher Industrie AG ins Berufsleben.

Plus bei den Bewerbungen

Auch die Nachfrage nach einer Ausbildung bei Treibacher entwickelt sich weiter positiv. „Wir  verzeichnen insgesamt 16 Prozent mehr Bewerbungen als im Vorjahr. Besonders erfreulich  ist die Entwicklung im Bereich Chemie, wo die Zahl der Bewerbungen um 38 Prozent  gestiegen ist“, sagt Werksleiter Jürgen Eckhart.  

Einführungswoche für zehn neue Lehrlinge

Insgesamt beginnen heuer zehn neue Lehrlinge ihre Ausbildung bei Treibacher. Die  Einführungswoche steht ganz im Zeichen des Kennenlernens. Neben einer Betriebsführung  durch die verschiedenen Produktionsbereiche lernen die Jugendlichen ihre Ausbilderinnen  und Ausbilder kennen, erhalten wichtige Sicherheitsschulungen und können bei  Teambuilding-Aktivitäten erste Kontakte zu ihren neuen Kolleginnen und Kollegen knüpfen. 

Bild auf 5min.at zeigt einen Lehrling bei Treibacher
©Treibacher
Erstmals bildet die Treibacher Industrie AG Lehrlinge in der Kombination „Prozesstechnik & Elektrotechnik“ aus.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at