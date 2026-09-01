Erfolgreicher Lehrstart: Treibacher setzt auf neue Ausbildung

Erfolgreicher Ausbildungsstart: Die Treibacher Industrie AG begrüßt zehn neue Lehrlinge und setzt mit der neuen Doppellehre „Prozesstechnik & Elektrotechnik“ Maßstäbe für die Fachkräfte von morgen.

Ein professioneller Start ins Berufsleben hat bei der Treibacher Industrie AG höchste Priorität. Mit einer umfassenden Einführungswoche, persönlichen Ansprechpersonen und praxisnahen Einblicken in den Betrieb schafft das Unternehmen die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Ausbildungsstart.

Neue Doppellehre feiert Premiere

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres erweitert die Treibacher Industrie AG ihr Lehrlingsangebot um die neue Doppellehre „Prozesstechnik & Elektrotechnik“. Drei Jugendliche starten heuer als erste Lehrlinge in dieser zukunftsweisenden Ausbildung, die prozesstechnisches Wissen mit elektrotechnischer Kompetenz verbindet und damit gezielt auf die Anforderungen moderner Industrieanlagen vorbereitet. „Mit der neuen Doppellehre investieren wir gezielt in jene Kompetenzen, die für die Weiterentwicklung unseres Produktionsstandortes entscheidend sind. Die Ausbildung junger Menschen ist für Treibacher eine langfristige Investition in die Zukunft und in die Fachkräfte von morgen“, erklärt Vorstand Stefan Greimel.

©Treibacher Zehn neue Lehrlinge starten bei der Treibacher Industrie AG ins Berufsleben.

Plus bei den Bewerbungen

Auch die Nachfrage nach einer Ausbildung bei Treibacher entwickelt sich weiter positiv. „Wir verzeichnen insgesamt 16 Prozent mehr Bewerbungen als im Vorjahr. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Bereich Chemie, wo die Zahl der Bewerbungen um 38 Prozent gestiegen ist“, sagt Werksleiter Jürgen Eckhart.

Einführungswoche für zehn neue Lehrlinge

Insgesamt beginnen heuer zehn neue Lehrlinge ihre Ausbildung bei Treibacher. Die Einführungswoche steht ganz im Zeichen des Kennenlernens. Neben einer Betriebsführung durch die verschiedenen Produktionsbereiche lernen die Jugendlichen ihre Ausbilderinnen und Ausbilder kennen, erhalten wichtige Sicherheitsschulungen und können bei Teambuilding-Aktivitäten erste Kontakte zu ihren neuen Kolleginnen und Kollegen knüpfen.