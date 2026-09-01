Online-Umfrage zur Zukunft des Wörthersees: Kärnten bindet Bevölkerung ein

Seit Jänner 2026 läuft in Kärnten das vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft gemeinsam mit dem Land Kärnten initiierte Projekt „Seendialog Wörthersee“.

Ziel ist es, Nutzung und Ökologie am See besser in Einklang zu bringen. Da der ökologische Zustand des Wörthersees gemäß den Kriterien der EU-Wasserrahmenrichtlinie derzeit als mäßig eingestuft wird und Rückgänge bei Wasserpflanzen, Schilf und Lebensräumen zu verzeichnen sind, startete nach ersten Interessensgruppen-Gesprächen und Fachworkshops am 1. September eine breite Online-Befragung.

Vorstellungen für die Zukunft

Umweltminister Norbert Totschnig betont: „Der Wörthersee ist ein einzigartiger Naturraum und zugleich ein wichtiger Lebens- und Wirtschaftsraum. Mit der Online-Befragung geben wir den Betroffenen rund um den See die Möglichkeit, ihre Erfahrungen, Anliegen und Vorstellungen für die Zukunft einzubringen. Wir wollen den Wörthersee langfristig schützen und seine ökologische Funktionsfähigkeit mit einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung verbinden. Dafür braucht es gemeinsame Lösungen, die von den Menschen vor Ort mitgetragen werden und ihre Interessen und Bedürfnisse berücksichtigen.“

Erfahrungen und Sichtweisen zusammenbringen

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger erklärt zum Kreis der Teilnehmer: „Mit dem Seendialog wollen wir unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen zusammenbringen, um gemeinsam tragfähige Lösungen für die Zukunft des Wörthersees zu entwickeln. Eingeladen zur Teilnahme an der Befragung sind konkret die ansässige Bevölkerung mit Haupt- oder Zweitwohnsitz, Urlaubs- und Tagesgäste, die lokalen Betriebe und deren Beschäftigte sowie alle, die sich in Vereinen oder Initiativen rund um den See engagieren. Je breiter die Beteiligung ist, desto besser können wir Schutz, Erholung und regionale Entwicklung miteinander verbinden.“ Die Befragung richtet sich an die Bevölkerung der sieben angrenzenden Seegemeinden Klagenfurt, Krumpendorf, Pörtschach, Techelsberg, Velden, Schiefling und Maria Wörth. Vom 1. bis 30. September kann die Teilnahme online unter www.seendialog.at oder mittels analoger Fragebögen auf den jeweiligen Gemeindeämtern erfolgen. Der Zeitaufwand beträgt etwa 10 bis 20 Minuten.

Ergebnisse werden im Herbst präsentiert

Thematisch deckt der Fragebogen Erholungsangebote, freie Seezugänge, Infrastruktur, Maßnahmen zur Seenökologie, die Reduktion von Wellenschlag durch Motorboote und Wassersportarten sowie die naturnahe Ufergestaltung und Fischereibewirtschaftung ab. Die Ergebnisse der Befragung werden im Herbst 2026 präsentiert und dienen als Basis für die finale Ausarbeitung konkreter Maßnahmenvorschläge.