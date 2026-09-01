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/ ©Montage: Canva/ Lpd Stmk
Bild auf 5min.at zeigt ein Graffiti und einen Polizisten.
Die Polizei aus Kärnten berichtet über den Vorfall.
Friesach
01/09/2026
Ermittlungserfolg

Vandalismus und Graffiti: Kärntner Polizei forschte Verdächtige (17, 19) aus

Zwei junge Männer stehen im Verdacht, in Friesach hohe Sachschäden verursacht zu haben. Die Tatverdächtigen zeigen sich größtenteils geständig.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Beamte der Polizeiinspektion Friesach haben zwei Männer im Alter von 19 und 17 Jahren ausgemittelt, die im Verdacht stehen, Anfang August mehrere Sachbeschädigungen durch Vandalismus und Graffiti im Stadtgebiet von Friesach begangen zu haben.

Schaden in Höhe von einigen Tausend Euro

„Die Tatverdächtigen haben dadurch einen Schaden in Höhe von einigen Tausend Euro begangen und sind größtenteils geständig“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten. Die Erhebungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen.

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