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Das Bild auf www.5min.at zeigt Polizeibeamte und eine Baustelle.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Spittal an der Drau
01/09/2026
Polizeimeldung

Hoher Schaden: Asphaltschneidemaschine von Baustelle entwendet

Baustellendiebstahl im Bezirk Spittal: Unbekannte stahlen in der Nacht eine wertvolle Asphaltschneidemaschine. Die Polizei ermittelt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)
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Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Dienstag mitteilt, verübten bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag einen Diebstahl auf einer Baustelle im Bezirk Spittal an der Drau. Die Täterschaft soll eine Asphaltschneidemaschine, deren Wert auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird, vom Arbeitsbereich entwendet haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2026 um 20:33 Uhr aktualisiert
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