Höchstwerte bis zu 28 Grad in Kärnten, dann drohen Gewitter

Sonne, Wolken aber auch Gewitter wechseln sich am Mittwoch in Kärnten ab. Am Nachmittag wird es im Bergland und im Klagenfurter Becken lokal nass.

Am Mittwoch lösen sich die Wolkenreste der nächtlichen Schauer in Kärnten schrittweise auf, sodass sich bis zum Mittag längere sonnige Abschnitte durchsetzen. Im Laufe des Nachmittags entstehen von den Bergen ausgehend zunehmend mächtige Quellwolken, die vor allem im Norden und Westen lokale Regenschauer oder Gewitter mit sich bringen.

23 bis 28 Grad

„Zum Abend hin kann es dann auch in Teilen des Klagenfurter Beckens einmal kurz nass werden“, ergänzen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen erreichen nach Frühwerten zwischen 11 und 16 Grad im Tagesverlauf Höchstwerte von 23 bis 28 Grad.