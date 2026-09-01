LASK dreht Partie in Kärnten: WAC unterliegt nach frühem Ausschluss mit 1:3

Trotz früher Führung unterliegt der WAC dem LASK mit 1:3. Nach Behouneks Ausschluss in Minute zwei traf Wohlmuth für die Hausherren. Mbuyamba, Bogarde und Ex-WAC-Profi Schöpf drehten die Partie im zweiten Spielabschnitt.

Der RZ Pellets WAC unterliegt dem LASK trotz langer Führung am Ende mit 1:3. Bereits in der zweiten Spielminute gerieten die Kärntner in Unterzahl, nachdem Behounek wegen einer Notbremse die Rote Karte sah.

Ausgleich und Führungstreffer

Dennoch glückte den Hausherren der erste Treffer: Wohlmuth verwertete einen Freistoß in der 34. Minute zur überraschenden Führung. In der zweiten Halbzeit spielte der Doublesieger aus Linz seine personelle Überlegenheit schlussendlich konsequent aus. Mbuyamba traf in der 55. Minute per Kopf zum Ausgleich, ehe eine Flanke von Bogarde in der 68. Minute den Weg ins Tor fand und die Partie drehte.

Ex-WAC-Akteur traf

Für den Endstand sorgte schließlich der ehemalige WAC-Akteur Schöpf, der in der vierundachtzigsten Minute einen Konter erfolgreich abschloss. Damit verbuchten die Oberösterreicher den fünften Erfolg im fünften Meisterschaftsspiel.