„Steel Darts“: Erste offene Dartmeisterschaft in Eberndorf

Steel Darts-Wettbewerb: Auf Initiative des Sportreferent Andreas Kutej findet heuer am am Freitag, dem 11 September ab 17 Uhr zum ersten Am die offene Dartmeisterschaft der Gemeinde Eberndorf statt.

Austragungsort ist die Horst Vollmer Stocksporthalle in Kühnsdorf. Steel Dart wird mit Pfeilen mit Stahlspitze gespielt. Es ist die klassische Dartvariante, wie sie weltweit verbreitet und beliebt ist. Männer und Frauen werden in diesem Fall in eine gemeinsame Wertung fallen.

Dartmeisterschaft am 11. September in Eberndorf

Der Kärntner Dartsportverein übernimmt die Spielleitung, heißt es in einer Aussendung. Die Eisschützenrunde Kühnsdorf sorgt für Speis und Trank. Außerdem kann sich jeder Teilnehmer über einen Gewinn freuen, wird abschließend mitgeteilt.