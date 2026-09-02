Leitschiene touchiert: Zwei 19-Jährige bei Überschlag in St. Veit an der Glan verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B317 im Gemeindebereich von Kappel am Krappfeld sind am Abend des 1. September zwei Frauen verletzt worden.

Gegen 20 Uhr geriet eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. „Dabei touchiere sie die Leitschiene. In weiterer Folge überschlug sich der PKW und kam etwa 130 Meter weiter auf dem Dach liegend zum Stillstand“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Notarzt vor Ort

Sowohl die Fahrerin als auch ihre gleichaltrige Beifahrerin konnten sich eigenständig aus dem Wrack befreien. Nach einer erstversorgenden Behandlung durch den Notarzt wurden beide Insassen mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Friesach transportiert.

50 Feuerwehrleute vor Ort

Um die Bergung und die Absicherung der Unfallstelle kümmerten sich die Freiwilligen Feuerwehren Althofen, Passering und Kappel am Krappfeld, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 50 Kräften vor Ort im Einsatz waren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 06:42 Uhr aktualisiert