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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Die Polizei berichtet über den Unfall.
Kappel am Krappfeld
02/09/2026
Polizeimeldung

Leitschiene touchiert: Zwei 19-Jährige bei Überschlag in St. Veit an der Glan verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B317 im Gemeindebereich von Kappel am Krappfeld sind am Abend des 1. September zwei Frauen verletzt worden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
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Gegen 20 Uhr geriet eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. „Dabei touchiere sie die Leitschiene. In weiterer Folge überschlug sich der PKW und kam etwa 130 Meter weiter auf dem Dach liegend zum Stillstand“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Notarzt vor Ort

Sowohl die Fahrerin als auch ihre gleichaltrige Beifahrerin konnten sich eigenständig aus dem Wrack befreien. Nach einer erstversorgenden Behandlung durch den Notarzt wurden beide Insassen mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Friesach transportiert.

50 Feuerwehrleute vor Ort

Um die Bergung und die Absicherung der Unfallstelle kümmerten sich die Freiwilligen Feuerwehren Althofen, Passering und Kappel am Krappfeld, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 50 Kräften vor Ort im Einsatz waren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 06:42 Uhr aktualisiert
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