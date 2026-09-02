„Wir vergessen di’ nie“: Über 60 Personen liefen für verstorbenen Kärntner (29)

Im abgelaufenen Jahr verstarb Moritz Oitzinger mit nur 29 Jahren – wir haben berichtet. Nur 29 Jahre alt wurde der Kärntner, der sich als Lehrkraft in der Sportmittelschule Lind als auch in unterschiedlichen Vereinen engagierte. Am 19. Oktober des abgelaufenen Jahres hat er den Kampf gegen seine Krebserkrankung verloren.

Familienmitglieder, Freunde und Bekannte

Fast ein Jahr später ist die Anteilnahme weiterhin enorm: Das wurde auch am abgelaufenen Wochenende bei „Kärnten läuft“ wieder sichtbar. Unter dem Namen „GoForMo“ und mit blauen T-Shirts haben sich mehr als 60 Familienmitglieder, Freunde und Bekannte zusammengefunden. Sie alle verbindet ein gemeinsamer Gedanke: Sie liefen am besagten Tag für Moritz.

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„Dann laufen wir für dich“

„Kärnten läuft“ war für ihn jedes Jahr ein Ereignis der besonderen. Im vergangenen Jahr konnte er aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr an den Start gehen. Seine Familie versprach ihm damals aber eine Fortsetzung: „Dann laufen wir für dich.“ Das Teilnehmerfeld von „GoForMo“ zeigte sich auf unterschiedlichsten Distanzen gefordert – vom Kids Run über den Viertelmarathon und 10 km Walking bis hin zum Halbmarathon. In ihren Herzen trugen alle Läuferinnen und Läufer dieselbe Botschaft: „Moritz, wir vergessen di´ nie!“

„Irgendwo da draußen bist du mit uns gelaufen…“

Aus dem Kreis der Gruppe hieß es bewegt: „Manche Menschen begleiten uns weit über ihre Zeit hinaus. Moritz wurde nur 29 Jahre alt – und hat doch Erinnerungen geschaffen, die für ein ganzes Jahrhundert reicht. Mit jedem Schritt, den die Gruppe ‚GoForMo‘ heute macht, lebt auch ein Stück seiner Begeisterung, seiner Lebensfreude und seiner Stärke weiter.“ Die Teilnehmenden richteten zudem abschließende Worte an den verstorbenen Weggefährten: „Lieber Moritz – wir sind alle für dich gelaufen – und wir sind sicher: irgendwo da draußen bist du mit uns gelaufen.“