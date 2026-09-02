Papa stürmte Bühne: 13-facher Edelmetall-Regen für Melissa Naschenweng

Große Überraschung auf der Teichalm: Melissa Naschenweng wurde mitten im Konzert mit 13 Edelmetall-Awards ausgezeichnet.

Überraschungsmoment für Melissa Naschenweng beim Bergbauern-Open-Air auf der steirischen Teichalm: Während die Kärntner Schlagersängerin ihre Fans mit ihren Hits begeisterte, betrat plötzlich ihr Vater Andreas Müllmann zusammen mit Vertretern von Sony Music Austria die Bühne.

13 Auszeichnungen

Mit dabei hatten sie eine beeindruckende Bilanz für Naschenwengs Erfolge in den österreichischen Charts – insgesamt 13 Edelmetall-Auszeichnungen in Doppelplatin, Platin und Gold. Da staunte auch die Lesachtalerin nicht schlecht, als ihr gleich zwei Doppelplatin-Plaketten, sechsmal Platin und fünfmal Gold überreicht wurden.

„Einfach nur überwältigt..“

Ihre Freude teilte die Kärntnerin im Anschluss mit ihren Fans im Netz. Mit den Worten „Ohhhh mein Gott“ drückte sie ihre Rührung aus und richtete ein großes Dankeschön an ihre „allerbesten Bergbauernfamilie“ sowie an alle Wegbegleiter. Die Sängerin zeigte sich schlichtweg „einfach nur überwältigt, überglücklich und von Herzen dankbar.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 08:31 Uhr aktualisiert