Fünf Betriebe im Rennen: Falstaff sucht das beste Wiener Schnitzel in Kärnten

Falstaff sucht das beliebteste Wiener Schnitzel vom Kalb. In Kärnten sind fünf Betriebe nominiert. Die Abstimmung läuft bis 8. September.

Die Suche nach der schmackhaftesten Adresse für ein Wiener Schnitzel geht in eine neue Runde. Falstaff ruft seine Leserinnen und Leser erneut dazu auf, ihre Stimmen für das begehrteste Schnitzel des Landes abzugeben. Egal ob der eigene Liebling im traditionellen Wirtshaus, in einem gehobenen Restaurant oder in einem gemütlichen Beisl aufgetischt wird: Die Geschmäcker und Favoriten sind vielfältig.

Strenge Voraussetzung

Allerdings gelten beim diesjährigen Publikums-Voting strenge Kriterien für die Zubereitung: Serviert werden muss das absolute Original. Da ein echtes Wiener Schnitzel nach traditioneller Küchenregel aus Kalbfleisch bestehen muss, werden ausschließlich Betriebe im Voting berücksichtigt, die jene Voraussetzung erfüllen. Das Schnitzel von Tschebull in Villach wurde beim letzten Falstaff-Voting im abgelaufenen Jahr als das beste in Kärnten ausgezeichnet.

©Tschebull Das Siegerschnitzel vom Milchkalb aus dem Vorjahr.

Nominierung steht fest

Nach einer zweiwöchigen Phase, in der Vorschläge eingereicht werden konnten, wurden die Nominierungen nun fixiert. In Kärnten haben es insgesamt fünf kulinarische Adressen in die engere Auswahl geschafft.

Esst ihr gerne Wiener Schnitzel? Ja, gehört zur österreichischen Küche einfach dazu! Nein, Kärntner Nudel sind mir lieber! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kärntner Nominierte im Überblick Oscar (Klagenfurt)

Der Tschebull (Villach)

Frierss Feines Haus (Villach)

Hotel Schloss Velden (Pörtschach am Wörthersee)

Bistro Sehnsucht (Sekirn / Maria Wörth)

Abstimmung bis 8. September

Die Abstimmung für den persönlichen Favoriten läuft bereits. Bis zum 8. September besteht noch die Möglichkeit, die eigene Stimme abzugeben und mitzuentscheiden, wer das beste Kalbsschnitzel Kärntens serviert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 09:28 Uhr aktualisiert