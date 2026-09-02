„Aber recht kräftig“: Karte zeigt, wo heute Gewitter in Kärnten erwartet werden

In Kärnten und Osttirol ziehen ab dem Nachmittag teils kräftige Gewitter auf. Erste Prognosen zeigen, wo sie eintreffen sollen.

In Kärnten bilden sich heute ab dem Nachmittag von den Bergregionen einige durchaus mächtiger Quellwolken, wir haben berichtet. Vor allem im Norden und Westen des Landes muss mit örtlichen Regenschauern oder Gewittern gerechnet werden.

Kärnten und Osttirol betroffen

Auch Skywarn Austria berichtet, dass „im Laufe des Nachmittags sich einerseits von den Tauern bis zu den Gurktaler Alpen und andererseits rund um den Wechsel ein paar teils kräftige Gewitter bilden.“ Diese ziehen südostwärts und treffen in Osttirol, Oberkärnten sowie Mittelkärnten ein. Bis zum späten Abend klingen die meisten Gewitter bereits ab, nur ganz vereinzelt kann auch in der Nacht noch ein Gewitter durchziehen, heißt es.

„Recht kräftig“

Übereinstimmend berichtet auch „Unwetter Österreich“, welche die Vorhersagekarte im Süden des Landes gelb einfärben: „Viele Zellen werden es nicht sein, lokal kann ein Gewitter aber recht kräftig ausfallen, insbesondere mit Starkregen“, ergänzen die Meteorologen.

„Gelbe“ Wetterwarnstufe Für die Region gilt aktuell die Wetterwarnstufe Gelb (1 von 4). Am Nachmittag und Abend ist mit teils kräftigen Gewittern sowie Starkregen zu rechnen. Zudem sind lokal Hagelschauer mit Korngrößen von bis zu zwei Zentimetern – vereinzelt auch größer – und stürmische Böen möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 11:36 Uhr aktualisiert