Nach schwerer Krankheit: Kärntner Geschichtsverein trauert um Mitglied (90)

Der Geschichtsverein für Kärnten trauert um sein langjähriges Mitglied Günther Biermann, der kurz vor seinem 90. Geburtstag verstarb.

Der Geschichtsverein für Kärnten trauert um sein Mitglied Günther Biermann, der am 26. August kurz vor der Vollendung seines 90. Lebensjahres nach längerer schwerer Krankheit verstorben ist.

Lehrer an verschiedenen Schulen

Der gebürtige St. Veiter wuchs bei seiner Pflegemutter auf und arbeitete nach seiner Ausbildung an der Lehrerbildungsanstalt in Klagenfurt zunächst als Lehrer an verschiedenen Schulen. Nach einem Studium der Klassischen Philologie, Volkskunde und Pädagogik in Graz sowie seiner Promotion 1976 wirkte er ab 1981 als Professor an der Pädagogischen Akademie des Bundes in Klagenfurt.

Zahlreiche Forschungen

Biermann forschte und publizierte unermüdlich zu Themen der Kärntner Volkskunde. Seine Gesamtbibliografie umfasst vermutlich mehr als 200 Titel, darunter zahlreiche Beiträge zu Gemeindechroniken. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählten das Leben und Brauchtum von Bergleuten, die soziale Not armer Leute, Aberglaube, mystische Praktiken sowie mündlich überlieferte Volkserzählungen. Zudem war er Hauptakteur der TV-Dokumentation „Sagen und Märchen aus Mittel- und Unterkärnten“. Für seine Verdienste wurde er unter anderem mit dem Würdigungspreis für Volkskultur des Landes Kärnten und der Ehrenmedaille des Geschichtsvereines ausgezeichnet.

Verabschiedung am Freitag

Geschichtsvereinsdirektor Wilhelm Wadl drückte den Angehörigen sein Beileid aus und würdigte Biermanns oft im Hintergrund geleisteten, ehrenamtlichen Einsatz, etwa für das Landwirtschaftsmuseum in Ehrental und das Freilichtmuseum in Maria Saal. Die Verabschiedung findet am Freitag, 4. September, in der Aufbahrungshalle in Klein St. Paul statt, wo der Verstorbene seine letzte Ruhestätte finden wird.