Schlüssel am Sitz vergessen: Kärntner Feuerwehr befreite Kleinkind aus Auto

Ein rascher Einsatz von Feuerwehr und Polizei verhinderte Schlimmeres in St. Veit. Ein versehentlich im Auto eingeschlossenes Kleinkind konnte befreit werden.

Die Erleichterung war groß, als das Kind wohlauf wieder der Großmutter übergeben wurde.

Die Erleichterung war groß, als das Kind wohlauf wieder der Großmutter übergeben wurde.

Am heutigen späten Vormittag sind die Feuerwehr St. Veit an der Glan sowie die Polizei zu einem Einsatz gerufen worden. Bei einem Einkaufszentrum stand eine Großmutter vor ihrem verschlossenen Auto, in dem ein Kleinkind eingeschlossen war.

Kind war zum Glück wohlauf

Der Fahrzeugschlüssel befand sich dabei auf dem Beifahrersitz im Inneren des Wagens. Die Einsatzkräfte mussten rasch handeln: „Das Kind war zum Glück wohlauf, aber aufgrund der Sonneneinstrahlung war trotzdem Eile geboten“, berichtet die Feuerwehr.

Großmutter konnte Kind in die Arme schließen

Das gemeinsame Eingreifen von Polizei und Feuerwehr führte bereits nach wenigen Minuten zum Erfolg. Das Auto konnte ohne Beschädigung geöffnet werden, woraufhin die Großmutter das mittlerweile aufgeregte Kind erleichtert in die Arme schloss. Um 12 Uhr war der Einsatz schließlich beendet.