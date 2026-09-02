Kärntner Bauträger schlittert in Konkurs

Am heutigen Mittwoch, dem 2. September 2026, wurde über die "My Stars Projektmanagement GmbH" aus Ebenthal ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) heute mitteilten, wurde das Konkursverfahren über Gläubigerantrag eröffnet. Betrieben werden Wohnbauprojekte.

Nicht fertig gestelltes Appartmenthotel

Wie es vom AKV heißt, wurde die Gesellschaft medial dadurch bekannt, „dass für die Liegenschaft Strandpromenade 5 in Krumpendorf bereits ein Zwangsversteigerungsverfahren eingeleitet wurde, zu welcher kein Interessent erschienen ist. An dieser Adresse war ein Appartmenthotel mit Tiefgarage geplant, welches sich noch in der Bauphase befindet und nicht fertiggestellt ist.“

Höhe des Vermögens oder der Schulden noch nicht bekannt

Die Höhe des Vermögens oder der Schulden ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Gerd Kapeller aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 27. Oktober 2026 über den AKV und den KSV1870 eingereicht werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 9. November 2026 statt.