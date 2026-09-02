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Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Schild weist auf eine Baustelle hin.
Die Riedlmühlstraße ist von der Packerstraße (B70) bis zur Kreuzung Theklagrabenstraße vom 31. August bis zum 2. Oktober 2026 gesperrt.
Preitenegg
02/09/2026
Seit 31. August

Wegen Sanierungsarbeiten: Straße im Lavanttal bis Anfang Oktober gesperrt

Im Lavanttal gibt es seit 31. August eine Straßensperre, welche der Gemeinde zufolge noch bis zum 2. Oktober aufrecht bleibt. Hier erfährst du mehr.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Die Gemeinde Preitenegg (Wolfsberg) informiert über eine Straßensperre, die vom 31. August bis zum 2. Oktober 2026 aufrecht ist. Konkret handelt es sich dabei um die Sperre der Riedlmühlstraße von der Packerstraße (B70) bis zur Kreuzung Theklagrabenstraße. Der Grund: Sanierungsarbeiten.

Von 7 bis 17 Uhr gesperrt

„Die Riedlmühlstraße wird in diesem Bereich zwischen 7 und 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt“, heißt es weiter. Doch für Einwohner ist die Zufahrt möglich. Es sei jedoch mit Wartezeiten bis zu einer Stunde zu rechnen.

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