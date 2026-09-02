Mutter wählte Notruf wegen Sohn und droht dann Beamten mit dem Umbringen

Ein Notruf in Villach nahm eine unerwartete Wende: Eine Frau rief die Polizei weil ihr Sohn durchdrehte. Am Ende wurden beide festgenommen – die Mutter drohte den Beamten sogar mit dem Tod.

Gestern Abend eskalierte eine Situation zwischen einer Frau aus Villach und ihrem Sohn. Am Ende wurden sie beide festgenommen

Gestern Abend eskalierte eine Situation zwischen einer Frau aus Villach und ihrem Sohn. Am Ende wurden sie beide festgenommen

Gestern in den Abendstunden erstattete eine 39-jährige Frau aus Villach via Notruf die Anzeige, dass ihr 20-jähriger Sohn durchdreht und auf sie los gehen würde. Nach Eintreffen der Beamten versteckte sich der 20-jährige im Mehrparteienhaus, wo er schlussendlich in einer Nische des Dachbodens aufgefunden werden konnte. Doch die Situation drohte zu eskalieren.

Sohn wurde festgenommen

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den Beamten musste der 20-jährige festgenommen werden, teilt die Polizei mit. Im Zuge dieser Festnahme wurde auch die 39-jährige Mutter zusehends aggressiver gegenüber den Beamten.

Beamte mit dem Umbringen bedroht

Nachdem sie von diesen mehrmals aufgefordert wurde, dass sie ihr Verhalten einstellen soll und die Amtshandlung mit ihrem Sohn nicht stören soll, versuchte die Mutter gegen die Beamten zu treten, worauf auch sie festgenommen werden musste, heißt es. Weiters bedrohte die 39-jährige die Beamten mehrmals mit dem Umbringen, so die Beamten. Sowohl Mutter als auch Sohn wurden ins Polizeianhaltezentrum Villach überstellt. Beide werden dem PK Villach angezeigt. Die 39-jährige Frau auch der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, wird abschließend mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 16:46 Uhr aktualisiert