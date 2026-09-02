Riesen-Gewinn versprochen: Villacherin (77) um tausende Euro gebracht

Ein angeblicher Riesen-Gewinn entpuppte sich in Villach als teure Falle: Eine 77-Jährige kaufte nach Telefonaten und WhatsApp-Nachrichten Online-Karten und verlor Tausende Euro an Unbekannte.

Am heutigen Mittwoch, dem 2. September 2026, wurde eine 77-jährige Frau aus Villach in der Zeit von 9 bis 13.30 Uhr von einer ihr unbekannten deutschen Nummer per Anruf und WhatsApp kontaktiert. In dieser Kommunikation wurde ihr ein Gewinn in der Höhe von mehreren hunderttausend Euro versprochen, teilt die Kärntner Polizei mit.

Codes an unbekannten Anrufer weitergegeben

Laut den Beamten kaufte sie daraufhin online Cards im Wert von mehreren tausend Euro und gab die Codes dem unbekannten Anrufer bekannt. Es wurde kein Gewinn ausgeschüttet. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige. Ihr entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro, heißt es abschließend.