Tödlicher Unfall: Vater und Sohn (16) krachten mit Motocross gegen Baum

Im Bezirk Hermagor kam es heute Nachmittag zu einem tödlichen Unfall. Vater und Sohn waren gemeinsam unterwegs. Sie krachten gegen einen Baum. Für den Vater endete der Unfall tödlich.

Heute verunglückte ein Mann während einer Motocrossfahrt tödlich. Sein Sohn wurde schwer verletzt.

Heute verunglückte ein Mann während einer Motocrossfahrt tödlich. Sein Sohn wurde schwer verletzt.

Am Nachmittag waren ein Vater gemeinsam mit seinem Sohn auf einer Motocross-Ausfahrt. Ersten Informationen zufolge sind die beiden gegen einen umgestürzten Baum geprallt. Waltraud Dullnigg, Pressesprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten, bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass der Vater tödlich verunglückt ist.

16-jähriger Sohn schwer verletzt

„Der Sohn wurde vermutlich schwer verletzt. Die genauen Unfallumstände sind noch nicht geklärt“, heißt es weiter. Bei dem Sohn soll es sich um einen 16-Jährigen handeln. Die Ermittlungen werden noch geführt.