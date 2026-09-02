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/ ©Fotomontage Canva / Pixabay / Unsplash
Das Bild zeigt Pellets und Geld auf 5min.at.
Ein Mann aus Klagenfurt fiel offenbar einem Betrug zum Opfer.
Klagenfurt
02/09/2026
Anzeige erstattet

Klagenfurter wollte Pellets kaufen und erlebte böse Überraschung

Ein 46-jähriger Klagenfurter erlebte in der Absicht Pellets zu kaufen eine böse Überraschung und war plötzlich um 2.000 Euro ärmer.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Ein 46-jähriger Mann aus Klagenfurt bestellte über eine Website Pellets im Wert von knapp 2.000 Euro und überwies den Betrag online auf ein litauisches Konto. Doch die Lieferung kam nie an.

Website war nicht mehr online

„Nachdem die Ware nie geliefert wurde und die Website nicht mehr online war, erstattete er die Anzeige. Ihm entstand ein Schaden in der Höhe von knapp 2.000 Euro“, teilt die Kärntner Polizei heute mit.

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