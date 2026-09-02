Donnerstag: Sonne und sommerliche Temperaturen in Kärnten

Am Donnerstag hat die Sonne das Sagen. Ungetrübt ist der Sonnenschein aber nicht, teilen die Meteorologen der Geosphere Austria mit.

„Zunächst können vor allem nach Nordosten zu noch einige ausgedehnte Wolkenfelder durchziehen und lokal halten sich mitunter Frühnebelfelder, die sich aber rasch lichten“, so die Wetterexperten der Geosphere Austria. Am Nachmittag machen sich einige Quellwolken bemerkbar, der Tag geht aber aller Voraussicht nach überall trocken und freundlich zu Ende. Nach Frühtemperaturen zwischen zehn und 14 Grad erreichen die Höchstwerte sommerliche 25 bis 29 Grad, heißt es abschließend.