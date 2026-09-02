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Das Bild auf 5min.at zeigt das Wetter am Falkert.
Der Donnerstag wird in Kärnten sommerlich warm und sonnig.
Kärnten
02/09/2026
Wetterprognose

Donnerstag: Sonne und sommerliche Temperaturen in Kärnten

Am Donnerstag hat die Sonne das Sagen. Ungetrübt ist der Sonnenschein aber nicht, teilen die Meteorologen der Geosphere Austria mit.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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„Zunächst können vor allem nach Nordosten zu noch einige ausgedehnte Wolkenfelder durchziehen und lokal halten sich mitunter Frühnebelfelder, die sich aber rasch lichten“, so die Wetterexperten der Geosphere Austria. Am Nachmittag machen sich einige Quellwolken bemerkbar, der Tag geht aber aller Voraussicht nach überall trocken und freundlich zu Ende. Nach Frühtemperaturen zwischen zehn und 14 Grad erreichen die Höchstwerte sommerliche 25 bis 29 Grad, heißt es abschließend.

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