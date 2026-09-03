Fußgänger (24) wird auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Im Stadtgebiet von Völkermarkt wurde am Mittwochabend ein Fußgänger (24) von einem Auto erfasst und gegen dessen Windschutzscheibe geschleudert. Die Polizei und der Rettungsdienst rückten zum Einsatz aus.

Eine 77-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwochabend, gegen 19.10 Uhr, auf der B70 Packer Straße in Richtung der Völkermarkt Innenstadt. Wenige Meter nach der Zufahrt zu einem Kaufhaus kam es dann zu dem Verkehrsunfall. Die Polizei vermutet, dass die Frau den 24-jährigen Fußgänger am Schutzweg übersehen hat.

Mann wird von Auto erfasst

Infolgedessen wurde der Mann von dem Wagen erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. „Er kam danach auf der Fahrbahn zu liegen“, erklären die Beamten. Der Verletzte wurde vom First Responder, dem Notarzt und dem Rettungsdienst erstversorgt und danach ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein Alkomatentest verlief negativ.