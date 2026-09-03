Neues Postbus Shuttle: Bessere Anbindung für sechs Gemeinden

Wenn es um moderne und flexible Alltagskreisläufe außerhalb der städtischen Zentren geht, setzt Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig voll auf bedarfsorientierten Bedarfsverkehr. Am Donnerstag präsentierte er gemeinsam mit den Bürgermeistern der Region das neue Postbus Shuttle Völkermarkt, das seit 1. September in Diex, Eisenkappel-Vellach, Griffen, Ruden, Sittersdorf und Völkermarkt im Einsatz ist. Insgesamt kostet das Projekt ungefähr 600.000 Euro im Jahr.

©5 Minuten Mit rund 1.000 neuen Haltepunkten verbindet das bedarfsorientierte Shuttle Alltag, Freizeit und den öffentlichen Verkehr.

97 Gemeinden im Mikro-ÖV-Sytem

Für den Landesrat ist der Startschuss ein weiterer wichtiger Etappensieg seiner konsequent verfolgten Mikro-ÖV-Strategie, für die das Land Kärnten in diesem Projekt jährlich 440.000 Euro bereitstellt. Schuschnig erinnerte bei der Pressekonferenz an die Anfänge seiner Amtszeit: „Die Aussage von mir vor rund zwei Jahren, dass es die Zielsetzung ist, noch in dieser Legislaturperiode 100 Gemeinden in dieses Mikro-ÖV-System zu bekommen, war zum damaligen Zeitpunkt ein wenig gewagt. Die Zahlen heute zeigen, dass sie doch richtig war: Wir stehen jetzt bei 97 Kärntner Gemeinden im Mikro-ÖV-System“.

©5 Minuten | Mobilitätslandesrat Schuschnig bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

„Bringt die Qualität direkt vor die Haustür“

Mit rund 1.000 neuen Haltepunkten und drei Fahrzeugen (zwei davon vollkommen barrierefrei) ermöglicht das neue Angebot die direkte Anbindung an wichtigste Alltagsziele, Buslinien sowie den Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See – ein zentraler Knotenpunkt für die Koralmbahn. Für Schuschnig, der selbst aus einer kleinen Pilotgemeinde stammt, ist dieses Angebot eine echte Bereicherung für die Lebensqualität: „Bedarfsverkehr ist die Lösung, um öffentliche Mobilität auch im ländlichen Bereich in einer Qualität zur Verfügung zu stellen, dass sie einen Mehrwert bringt. […] Es macht im täglichen Leben einen Unterschied, ob man mobil ist oder nicht – und jetzt bringen wir diese Qualität wirklich fast direkt vor die Haustür bzw. im Fall von Mobilitätseinschränkungen sogar direkt dorthin.“

©5 Minuten Schuschnig: „Wir stehen jetzt bei 97 Kärntner Gemeinden im Mikro-ÖV-System – Bedarfsverkehr ist die Lösung für den ländlichen Raum.“

Es wird sehr gut angenommen und die Bevölkerung freut sich wirklich sehr über diese Projekte. […] Wir geben diesen Systemen auch die Zeit, die sie brauchen. Das entscheidende Element ist: Es ist sehr bequem und es ist gut gemacht.“ Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig.

Alle Infos auf einem Blick: Service & Buchung im Überblick: Einfache Bestellung: Per Postbus Shuttle App, via wegfinder-App oder kostenlos per Telefon unter 0800 80 88 08.

Einfache Bestellung: Per Postbus Shuttle App, via wegfinder-App oder kostenlos per Telefon unter 0800 80 88 08. Faire Tarifstruktur: Es gilt der Regeltarif des Verkehrsverbundes Kärnten zzgl. 2 Euro Komfortzuschlag.

Es gilt der Regeltarif des Verkehrsverbundes Kärnten zzgl. 2 Euro Komfortzuschlag. Bonus für Stammkunden: Inhaber eines KlimaTickets Österreich, einer VKM-Zeitkarte oder einer Kärnten-Gästekarte zahlen ausschließlich den Komfortzuschlag von 2 Euro.

Inhaber eines KlimaTickets Österreich, einer VKM-Zeitkarte oder einer Kärnten-Gästekarte zahlen ausschließlich den Komfortzuschlag von 2 Euro. Starke Partner: Betrieben wird die Flotte vor Ort regional von der Lassnig Busreisen GmbH aus Völkermarkt im Auftrag der Postbus AG.