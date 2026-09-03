Direktflüge: In diese italienische Stadt kommst du auch im Winter

Dolce Vita gibt es ab jetzt nicht nur im Sommer sondern auch über den Winter. SkyAlps verlängert eine Direktverbindung.

SkyAlps bedient die Direktverbindung von Klagenfurt nach Rom auch von November bis März, das teilt heute der Flughafen Klagenfurt mit.

Erstmals auch im Winter von Klagenfurt nach

Die Verbindung geht in die Verlängerung und wird auch über die klassische Sommersaison hinaus angeboten. SkyAlps verbindet Kärnten damit auch erstmals im Winter direkt mit der italienischen Hauptstadt. Die Strecke erfreut sich einer sehr guten Nachfrage und wird sowohl von Kärntnerb für Reisen nach Rom als auch von italienischen Gästen für einen Urlaub in Kärnten genutzt, teilt der Flughafen weiter mit. Angenehme Temperaturen, weniger Trubel und eine besondere Atmosphäre etwa in der Vorweihnachtszeit machen die italienische Hauptstadt ideal für einen Kurzurlaub, wird betont.

Flüge zweimal wöchentlich

Die Verbindung wird von Anfang November bis Ende März zweimal wöchentlich, jeweils donnerstags und sonntags, angeboten. Nach einer kurzen saisonalen Pause von 11. Jänner bis 10. Februar 2027 startet die Strecke rechtzeitig in den Kärntner Semesterferien wieder. Damit stehen auch in der zweiten Winterhälfte die attraktiven Flugtage und Flugzeiten für Kurzreisen, verlängerte Wochenenden und spontane Auszeiten in Rom zur Verfügung, wird mitgeteilt. „Die Verbindung nach Rom hat sich sehr erfreulich entwickelt und wird sehr gut angenommen. Umso mehr freut es uns, dass SkyAlps die Strecke nun verlängert. Rom ist ein hervorragendes Städtereiseziel und bietet damit einen attraktiven Anlass auch für eine Reise in den Wintermonaten ab Klagenfurt“, betont Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt.

©FlughafenKlagenfurt SkyAlps bedient die Direktverbindung von Klagenfurt nach Rom auch von November bis März.

„Ein erfreuliches Signal“

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber begrüßt die Erweiterung der Fluganbindung: „Eine starke internationale Anbindung ist ein wichtiger Standortfaktor für Kärnten. Die Verlängerung der Rom-Verbindung ist daher ein erfreuliches Signal – sowohl für die Kärntnerinnen und Kärntner als auch für die Weiterentwicklung des Flughafens als Infrastruktur. Gleichzeitig unterstützt das unsere Bemühungen, Kärnten als ganzjährig attraktives Urlaubsziel zu positionieren.“

„Auf dem Weg zu einem stärkeren Ganzjahrestourismus“

Die Verlängerung der Rom-Verbindung ist nicht nur für Kärntner von Bedeutung. Auch für den Kärntner Tourismus eröffnet sie zusätzliches Potenzial, teilt der Flughafen weiter mit. Italien zählt zu den wichtigsten internationalen Herkunftsmärkten für Kärnten. Gemeinsam mit italienischen Reiseveranstaltern ist es bereits gelungen, attraktive Reisepakete für einen Aufenthalt in Kärnten zu schnüren, wird betont. „Der Ausbau der Flugverbindung nach Rom in die Wintersaison ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem stärkeren Ganzjahrestourismus in Kärnten. Italien ist für uns ein bedeutender Herkunftsmarkt. Mit der direkten Anbindung können wir Kärnten auch im Winter noch besser am italienischen Markt positionieren und die Erreichbarkeit für italienische Gäste deutlich verbessern. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir diese neue Verbindung gezielt nutzen, um Kärnten als attraktive Winterdestination in Italien noch stärker sichtbar zu machen“, erklärt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

„Stärkt die Position des Flughafens“

Auch Martin Payer, Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung, unterstreicht die Bedeutung der Weiterentwicklung des Standorts: „Die erfolgreiche Entwicklung der Rom-Verbindung zeigt, wie wichtig attraktive Direktverbindungen für den Flughafen Klagenfurt und den Wirtschaftsstandort Kärnten sind. Dass diese Strecke nun auch in den Wintermonaten angeboten wird, stärkt die Position des Flughafens im internationalen Streckennetz und schafft gleichzeitig neue Chancen für Tourismus und Wirtschaft.“