Lenkerin weicht Auto aus und rammt Brückengeländer – verletzt

Heute früh krachte es auf der Weissensee Bundesstraße. Eine Autofahrerin wich einem anderen Auto aus und krachte dann in ein Brückengeländer. Sie wurde verletzt.

Heute kam es auf der Weissensee Bundesstraße zu einem Unfall - eine Frau wurde verletzt.

Heute kam es auf der Weissensee Bundesstraße zu einem Unfall - eine Frau wurde verletzt.

Ein 73-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Spittal/Drau lenkte am heutigen Donnerstag um 7.13 Uhr sein Auto auf der Gemeindestraße von Jadersdorf, Gemeinde Gitschtal, Bezirk Hermagor, in Richtung der Kreuzung mit der Weissensee Bundesstraße (B87) und bog anschließend nach links in die B87 ein. Zur selben Zeit lenkte eine 26-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Bezirk Spittal/Drau ihren Wagen auf der B87 in Fahrtrichtung Weißbriach.

Frau mit Rettung ins Krankenhaus gebracht

Aufgrund der Wahrnehmung des einbiegenden Fahrzeuges und um eine Kollision zu verhindern, lenkte sie ihr Fahrzeug stark nach rechts und kollidierte infolge bei Straßenkilometer 20,335 mit dem dortigen Brückengeländer, teilt die Polizei mit. Zur Kollision der beiden Autos kam es nicht. Die Lenkerin wurde dabei verletzt und mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert, so die Beamten weiter. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Alkomatentest mit dem Lenker verlief negativ. Ein Alkomatentest mit der Lenkerin war aufgrund der Verletzungen nicht möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2026 um 14:35 Uhr aktualisiert