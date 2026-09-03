57-Jähriger rutscht mit Hoflader ab und stürzt über Mauer

In Nußdorf Debant (Osttirol) kam es heute früh zu einem Unfall. Ein Mann (57) wurde dabei verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Nach einem Unfall mit einem Hoflader musste ein 57-Jähriger ins Krankenhaus Lienz gebracht werden.

Nach einem Unfall mit einem Hoflader musste ein 57-Jähriger ins Krankenhaus Lienz gebracht werden.

Heute lenkte ein 57-jähriger Österreicher gegen 8.30 Uhr einen Hoflader in Nußdorf-Debant auf einer sehr steilen Wiesenfläche. Das Fahrzeug kam ins Rutschen und stürzte in der Folge über eine Mauer.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Dabei zog sich der 57-Jährige Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.