Amazon und Diakonie de la Tour unterstützen 200 Kärntner Kinder beim Schulstart

Mitarbeiter des Amazon Verteilzentrums Klagenfurt haben gemeinsam mit der Diakonie de La Tour bereits zum vierten Mal 200 Schulbeutel gepackt, heißt es in einer Aussendung. Gefüllt wurden diese unter anderem mit Heften, Federpennalen, Malkästen, Trinkflaschen und weiterem wichtigen Schulmaterial. Der Schulstart kostet Eltern bis zu 300 Euro pro Kind, wird betont. Für einkommensarme Haushalte sei dieser Betrag oft nur schwer zu stemmen.

„Wichtige Unterstützung, die direkt ankommt“

Rechtzeitig zum Schulbeginn finden die Beutel nun ihren Weg zu jenen Kindern, die von der Diakonie de la Tour betreut werden, über die Sozialberatung, die sozialpädagogische Familienbetreuung und die Wohngemeinschafen für Kinder und Jugendliche, wird weiter mitgeteilt. Die Schulbeutel mit eingepackt haben auch Marcel Leuschner, Leitung des Bereichs Menschen in Not und Sonja Lindberg, verantwortliche für den Spendenbereich der Diakonie de La Tour. „Danke für die nachhaltige Unterstützung – so können wir über die Sozialberatung, die sozialpädagogische Familienbegleitung und in unseren Wohngemeinschaften für Kinder und Jugendliche die befüllten Schulrucksäcke verteilen. Es ist eine wichtige Unterstützung, die direkt ankommt“, so Leuschner und Lindberg.