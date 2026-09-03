European Bike Week: Schon bald brummen wieder die Motoren rund um den Faaker See

Wenn wieder die Motoren rund um den Faaker See brummen, dann ist es wieder Zeit für die European Bike Week. Von 8. bis 13. September 2026 findet die 28. Ausgabe des Motorradtreffens statt.

Erwartet werden erneut über 100.000 Motorradfans aus aller Welt, die Kärnten nicht nur als Veranstaltungsort, sondern auch als Urlaubsdestination erleben, heißt es in einer Aussendung. Unter dem Motto #BackToTheRoads wartet auch heuer ein umfangreiches Programm rund um das Harley Village am Faaker See. Dazu zählen Motorradausstellungen, kostenlose Demo Rides mit den neuesten Harley-Davidson-Modellen, Live-Musik, Shopping, Gastronomie sowie zahlreiche weitere Veranstaltungen.

Harley Village: Zentrum der European Bike Week

Herzstück der Bike Week ist auch 2026 das Harley Village am Faaker See. Rund um das Bauernmarktgelände erwarten die Besucher zahlreiche Harley-Davidson Händler, die H-D Expo mit den neuesten Modellen des Modelljahres 2026 und kostenlosem Probefahrten. Auch die Carinthian Corner ist wieder Treffpunkt für regionale Kulinarik und Kärntner Gastlichkeit, heißt es. Erstmals ist die Automobilmarke Jeep bei der European Bike Week vertreten. Auf einer eigenen Erlebnisfläche und bei Offroad-Probefahrten im Urschitz-Steinbruch können Besucher unter anderem Wrangler und Gladiator hautnah erleben, wird weiter mitgeteilt.

Nachbau: Erstes Luftkissenboot der Welt in Velden zu sehen

Eine außergewöhnliche Ergänzung zum Motorradprogramm erwartet die Gäste am Wörthersee: Von 9. bis 13. September ist in Velden der originalgetreue Nachbau des ersten Luftkissenboots der Welt unterwegs. Mit drei Triebwerken und insgesamt 16 Zylindern wird das historische Fahrzeug täglich bei Sonderfahrten über den Wörthersee bewegt, so vonseiten der Veranstalter.

Villach wird zur Bühne

Ein besonderes Highlight ist die Custom Motorcycle Show am Freitag, 11. September, die nach ihrer Premiere 2025 heuer zum zweiten Mal am Villacher Hauptplatz stattfindet. In sechs Kategorien werden außergewöhnliche Custombikes präsentiert und prämiert, wird mitgeteilt.

Harley-Parade als Höhepunkt

Den traditionellen Höhepunkt bildet auch 2026 die große Harley-Parade am Samstag, 12. September. Die Aufstellung beginnt ab zehn Uhr beim Pogöriacher Kreuz, der offizielle Start erfolgt um zwölf Uhr. Die Route führt vom Faaker See über Finkenstein durch das Zentrum von Villach, weiter rund um den Ossiacher See und über Wernberg und Rosegg zurück nach Faak am See.

Mobilitätsangebot rund um die European Bike Week

Damit Besucher die European Bike Week auch ohne eigenes Auto oder Motorrad unkompliziert erleben können, steht auch heuer ein umfangreiches Mobilitätsangebot zur Verfügung, heißt es weiter. Event-Shuttles verbinden den Faaker See mit dem Ossiacher See und Villach und ermöglichen damit eine einfache Anreise zu den Veranstaltungsorten und eine flexible Fortbewegung während der Bike Week, wird betont.

„Prägt unsere Region jedes Jahr aufs Neue“

Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung dazu: „Die European Bike Week ist ein international etabliertes Event, das Kärnten weit über die Grenzen hinaus sichtbar macht. Für uns steht dabei nicht nur die Veranstaltung selbst im Mittelpunkt, sondern auch die Möglichkeit, Kärnten als vielfältige Urlaubsdestination zu präsentieren. Viele Gäste verbinden ihren Besuch der Bike Week mit zusätzlichen Urlaubstagen und lernen dabei unser Land zwischen Bergen und Seen kennen.“ Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See betont: „Die European Bike Week prägt unsere Region jedes Jahr aufs Neue. Wir freuen uns, die vielen internationalen Gäste willkommen zu heißen und ihnen neben dem Harley Village auch unsere Orte, unsere Gastronomie und die Landschaft rund um Faaker See, Ossiacher See und Villach näherzubringen.“ Alle Information und das aktuelle Programm findest du online auf der Website.