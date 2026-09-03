Bis zu 31 Grad möglich: „Außergewöhnlich warm“ für Anfang September

Der Sommer ist wohl noch nicht vorüber, zumindest sind am morgigen Freitag sogar noch bis zu 31 möglich. Wie das Wetter am Wochenende wird, erfährst du hier.

Der Sommer will sich in Kärnten noch nicht ganz verabschieden.

Der Sommer will sich in Kärnten noch nicht ganz verabschieden.

Die Kärntner werden in den kommenden Tagen noch mit hochsommerlichen Temperaturen belohnt. Vor allem für den morgigen Freitag könnten wir noch einmal ins Schwitzen kommen. Möglich sind Höchstwerte bis zu 31 Grad, wie es vonseiten der Geosphere Austria heißt. Zudem hat die Sonne das Sagen. „Es wird für Anfang September außergewöhnlich warm“, heißt es.

Kärnten: Schwache Kaltfront am Samstag

Am Samstagmorgen behauptet sich zunächst noch zeitweise die Sonne. „Am Nachmittag wird Kärnten voraussichtlich von einer schwachen Kaltfront gestreift, es kann sich viel Quellbewölkung bemerkbar machen und es können sich lokale, teils gewittrige Schauer ausbilden“, so vonseiten der Meteorologen weiter. Die Höchstwerte erreichen je nach Sonnenscheindauer 24 bis 29 Grad.

Sonniger Sonntag und bis zu 29 Grad möglich

Der Sonntag präsentiert sich wieder überwiegend von seiner sonnigen Seite. „Lokale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, am Nachmittag bilden sich nur ein paar harmlose Quellwolken“, heißt es von den Wetterexperten. Bei Tiefstwerten von 12 bis 16 Grad steigen die Temperaturen tagsüber erneut auf sommerliche 25 bis 29 Grad.