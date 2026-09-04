Erschöpfter Wanderer aus felsigem Gelände geborgen

Am Donnerstag geriet ein 36-jähriger Deutscher am Kaunergrat in Not. Er wurde nach stundenlanger Suche unverletzt per Hubschrauber aus felsigem Gelände gerettet.

Ein Wandeurausflug im tirolerischen Pitztal hat am Donnerstagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 16:20 Uhr ging bei den Behörden die Meldung über einen völlig erschöpften Mann im Bereich des Kaunergrats auf dem Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal ein.

Suche gestaltete sich schwierig

Beim Hilfesuchenden handelte es sich um einen 36-jährigen deutschen Staatsbürger. Die Suche gestaltete sich zu Beginn jedoch schwierig, da der Mann seinen exakten Aufenthaltsort nicht nennen konnte. Er gab lediglich an, vor etwa vier Stunden von der Tiefentalalm aus weitergewandert zu sein. „Aufgrund der ungenauen Standortangaben konnte die Person zunächst nicht lokalisiert werden“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Tirol.

Durchbruch am Abend

Daraufhin rückte die Bergrettung Innerpitztal aus, um den Vermissten vom Boden aus zu suchen. Der Durchbruch gelang schließlich am Abend gegen 19:15 Uhr aus der Luft: Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte den Deutschen im weglosen, felsigen Blockgelände. Der Mann konnte schließlich unverletzt von den Einsatzkräften geborgen werden.