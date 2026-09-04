See-Berg-Bus rollt als Nachfolger des Nockmobils in Seeboden und Millstatt an

Das Nachfolgemodell des bisherigen „Nockmobils“ verbindet rund 270 Haltepunkte in der Region sowie ausgewählte Stationen in Lendorf und Spittal an der Drau. „Mit dem Auslaufen des Nockmobils war für uns klar, dass es eine passende Nachfolgelösung für die Region braucht. Gemeinsam mit den Gemeinden Seeboden und Millstatt ist es uns gelungen, mit dem ‚See-Berg-Bus‘ ein Angebot umzusetzen, das auf die Gegebenheiten vor Ort abgestimmt ist und den bestehenden öffentlichen Verkehr gezielt ergänzt“, erklärt Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig. Von den jährlichen Gesamtkosten in Höhe von 192.000 Euro übernimmt das Verkehrsreferat des Landes Kärnten rund 158.000 Euro, während die beteiligten Gemeinden zusammen etwa 34.000 Euro beisteuern.

Über das Angebot

Für den täglichen Betrieb zwischen 6.15 und 20 Uhr stehen drei Fahrzeuge bereit, darunter ein Elektrofahrzeug. Die Fahrten erfolgen ohne festen Fahrplan nach vorheriger Buchung von Haltepunkt zu Haltepunkt, für mobilitätseingeschränkte Personen gibt es eine Tür-zu-Haltepunkt- beziehungsweise Haltepunkt-zu-Tür-Bedienung. Die Buchung ist bis zu 30 Tage im Voraus möglich.

©VKG Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig.

Fahrpreis orientiert sich am Linienpreis

Der Fahrpreis orientiert sich am Kärntner Linienpreis zuzüglich zwei Euro Komfortzuschlag. Inhaber von Zeitkarten wie dem Kärnten Ticket, dem KlimaTicket Österreich oder dem Jugend.Mobil-Ticket zahlen nur diesen Zuschlag, während Kinder unter sechs Jahren und Personen mit Behindertenpass samt Begleitperson kostenlos befördert werden. „Bei bedarfsorientierter Mobilität kommt es vor allem darauf an, dass sie für die Menschen praktisch und unkompliziert nutzbar ist. Dazu gehören kurze Wege zum nächsten Haltepunkt ebenso wie verschiedene Möglichkeiten zur Buchung. Uns war es wichtig, dass der ‚See-Berg-Bus‘ für alle einfach zugänglich ist“, so Schuschnig.

Mikro-ÖV-Lösungen in 100 Gemeinden

Zeitgleich ging in Bad Kleinkirchheim, Reichenau und Gnesau der „Berg-Bad-Bus“ an den Start. „Die beiden neuen Angebote in der Nockregion zeigen, wie bestehende Angebote weiterentwickelt und an die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort angepasst werden können. Damit schaffen wir zusätzliche Mobilitätsmöglichkeiten und verbessern die Erreichbarkeit insbesondere im ländlichen Raum. Mit unserer Mikro-ÖV-Strategie unterstützen wir die Gemeinden genau dabei, passende Lösungen für ihre Region umzusetzen“, betont der Landesrat. Das Land Kärnten stellt für die 2024 gestartete Strategie jährlich drei Millionen Euro bereit, um bis zum Ende der Legislaturperiode Mikro-ÖV-Lösungen in insgesamt 100 Gemeinden sicherzustellen.