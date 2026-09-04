Mehr Anmeldungen: Antifaschistisches Bildungscamp heuer am Turnersee

Das antifaschistische Bildungscamp findet heuer am Turnersee statt. Der Ortswechsel hat vor allem logistische Gründe.

Das sechstägige Programm umfasst insgesamt 36 Veranstaltungen und bietet allen Anwesenden zudem die Möglichkeit, die historische Gedenkstätte auf dem Peršmanhof im Rahmen spezieller Führungen zu besuchen.

Das sechstägige Programm umfasst insgesamt 36 Veranstaltungen und bietet allen Anwesenden zudem die Möglichkeit, die historische Gedenkstätte auf dem Peršmanhof im Rahmen spezieller Führungen zu besuchen.

Das diesjährige antifaschistische Bildungscamp des Klubs der slowenischen Studierenden in Wien findet vom 1. bis 6. September am Turnersee statt. Nach dem Polizeieinsatz im Vorjahr auf dem Peršmanhof – wir haben ausführlich berichtet – dient der Ortswechsel vor allem logistischen Gründen, da die Anmeldezahlen mit rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Österreich und Slowenien stark gestiegen sind.

36 Veranstaltungen in sechs Tagen

Das sechstägige Programm umfasst insgesamt 36 Veranstaltungen und bietet allen Anwesenden zudem die Möglichkeit, die historische Gedenkstätte auf dem Peršmanhof im Rahmen spezieller Führungen zu besuchen. Neben der räumlichen Erweiterung im zweisprachigen Gebiet Südkärntens steht diesmal die Geschichte des Tagungsortes selbst im inhaltlichen Fokus.

Über den See

Der Turnersee trug ursprünglich die Bezeichnung Sablatnigsee bzw. Zablaško Jezero, ehe er im Jahr 1932 von deutschnationalen Gruppen in Turnersee umbenannt wurde. Die Veranstalter nutzen den neuen Rahmen, um historische Zusammenhänge der Region aufzuarbeiten und das Bewusstsein für die Geschichte der Umbenennung sowie die antifaschistische Erinnerungskultur zu schärfen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2026 um 08:31 Uhr aktualisiert