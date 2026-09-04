25 Führerscheinabnahmen und 284 Anzeigen bei Kärntner Schwerpunktaktion
Die Kärntner Polizei überwachte in der Nacht zum 4. September verstärkt den Straßenverkehr im gesamten Bundesland.
In der Nacht vom 3. auf den 4. September führte die Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten einen landesweiten Kontrollschwerpunkt durch. Der Fokus der Einsatzkräfte lag dabei auf der Bekämpfung von Alkohol- und Drogenamtes am Steuer. Im Rahmen der Maßnahmen kam es zu zahlreichen Führerscheinabnahmen sowie zur Feststellung diverser Delikte nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz.
Abnahmen und Verstöße im Überblick
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Führerscheinabnahmen wegen Alkohol: 19 Führerscheine wegen Lenkens eines KFZ unter Alkoholeinfluss abgenommen.
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Führerscheinabnahmen wegen Drogen: 6 Führerscheine wegen Lenkens eines KFZ unter Drogeneinfluss abgenommen.
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Minderalkoholisierungen: 10 Fälle beim Lenken eines KFZ festgestellt.
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Anzeigen: 284 Übertretungen nach StVO und KFG angezeigt.
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Organmandate: 278 Organmandate wegen Übertretungen nach StVO und KFG eingehoben.