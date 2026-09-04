25 Führerscheinabnahmen und 284 Anzeigen bei Kärntner Schwerpunktaktion

Die Kärntner Polizei überwachte in der Nacht zum 4. September verstärkt den Straßenverkehr im gesamten Bundesland.

Die Beamtinnen und Beamten stellten bei der nächtlichen Überwachungsaktion hunderte Übertretungen fest.

Die Beamtinnen und Beamten stellten bei der nächtlichen Überwachungsaktion hunderte Übertretungen fest.

In der Nacht vom 3. auf den 4. September führte die Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten einen landesweiten Kontrollschwerpunkt durch. Der Fokus der Einsatzkräfte lag dabei auf der Bekämpfung von Alkohol- und Drogenamtes am Steuer. Im Rahmen der Maßnahmen kam es zu zahlreichen Führerscheinabnahmen sowie zur Feststellung diverser Delikte nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz.