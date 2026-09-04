Spendenrekord beim Herzlauf Kärnten: 49.116 Euro für Herzkinder Österreich

Der Herzlauf Kärnten erbringt eine Spende von über 49.000 Euro für den Verein Herzkinder Österreich. 958 Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefen in Baldramsdorf für die gute Sache.

Mit großer Dankbarkeit nahm Michaela Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin des Vereins Herzkinder Österreich, den Spendenscheck aus dem Herzlauf Kärnten in der Höhe von 49.116,88 Euro entgegen.

„Gemeinsam für eine Herzenssache“

„Diese großartige Spendensumme zeigt einmal mehr, was entstehen kann, wenn viele Menschen gemeinsam für eine Herzenssache einstehen. Ich danke dem Organisationsteam vom Verein Herz4Kids Baldramsdorf rund um Rene Pucher, Tina Roßmann und Engelbert Hosner sowie allen Teilnehmern, Sponsoren und Helfern von Herzen“, so Altendorfer.

958 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Insgesamt 958 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon 270 Kinder, machten den diesjährigen Herzlauf Kärnten am 27. Juni in Baldramsdorf zu einem vollen Erfolg und liefen gemeinsam für den guten Zweck.