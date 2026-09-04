„Ist schon Weihnachten?“: Kärntner Geschäfte starten Deko-Ansturm

Osterdeko im Januar, Lebkuchen im August – und jetzt sogar Weihnachtsdeko ab September: Alle Jahre wieder stellt sich die Frage, wie früh die Saison eigentlich beginnt.

Wir berichteten bereits mitten im Advent über Hasen und bunte Eier bei lokalen Geschäften in Kärnten – mittlerweile kann man sich sogar schon für das Jahresende rüsten. „Ja, ist denn schon Weihnachten?“, schrieb ein Leser verwundert am Freitag an die 5 Minuten-Redaktion.

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Das gibt es bereits

Tatsächlich wirkt es so: Teddybären mit Weihnachtskugeln aus Porzellan, feiertagsmäßig geschmückte Gläser, kuschelige Behältnisse sowie Blumen in Saisonfarben werden zum Beispiel schon in einer KiK-Filiale in Althofen angeboten.

Missgeschick oder Marketing-Idee?

Was steckt eigentlich dahinter – zu frühe Lieferungen oder gar ein Missgeschick? Falsch gedacht: Weihnachtsware steht schon im September im Regal, weil der Handel damit frühzeitig den Umsatz ankurbeln möchte und eine hohe Nachfrage der Kunden bedient. Das ist kein Einzelfall und somit auch nichts Neues, doch die Verwunderung flammt jedes Jahr aufs Neue auf, vor allem, wenn die kältere Jahreszeit immer näher rückt.

Freust du dich schon auf Weihnachten? Ja, absolut! Ein bisschen Nicht wirklich Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Spekulatius als Beispiel

Zudem hat die Weihnachtszeit eine große Anhängerschaft: Hersteller und Supermärkte erzielen einen Teil ihres Jahresumsatzes mit Weihnachtsgebäck – Stichwort Spekulatius – und weiteren Waren bereits in den ersten Wochen ab September.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2026 um 11:55 Uhr aktualisiert