Regungslose Kärntnerin am Boden gefunden: Rauchmelder rettete ihr das Leben

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr St. Veit/Glan verschaffte sich über ein Fenster Zugang zur verrauchten Wohnung. Dort entdeckten die Einsatzkräfte die reglose Kärntnerin im Küchenbereich.

Ein Heimrauchmelder hat am Freitag einer Kärntnerin das Leben gerettet. Nachbarn in einem Mehrparteienhaus wurden auf das Signal des Melders aus einer Erdgeschosswohnung aufmerksam. Als sie auch Rauch bemerkten, verständigten sie umgehend die Einsatzkräfte.

Feuerwehr entdeckte regungslose Person

Die Landesalarm- und Warnzentrale alarmierte daraufhin die Feuerwehr St. Veit/Glan, das Rote Kreuz sowie die Polizei. Ein Atemschutztrupp verschaffte sich über ein Fenster Zugang zur Wohnung und entdeckte in der Küche eine reglose Person auf dem Boden. „Unverzüglich wurde sie ins Freie getragen und dem Roten Kreuz zur notärztlichen Versorgung übergeben. Die Patientin wurde in weiterer Folge in das Krankenhaus gebracht“, schilderten die Einsatzkräfte das Geschehen.

Angebrannte Speisen als Auslöser

Als Auslöser für die Rauchentwicklung stellten die Einsatzkräfte angebrannte Speisen auf dem Herd fest. Nach anschließenden Belüftungsarbeiten konnte der Einsatz um 11:10 Uhr abgeschlossen werden. Während der Maßnahmen war die Ossiacher Bundesstraße zwischen der Post und der Raiffeisenbank nur erschwert passierbar.