European Bike Week: Polizeikontrollen, Parken und Co. – das solltest du wissen

Vom 8. bis 13. September 2026 verwandelt die European Bike Week den Großraum Faaker See wieder in ein Mekka für Motorradfans. Um für einen sicheren Ablauf zu sorgen, setzt die Polizei Kärnten auf ein umfangreiches Einsatzkonzept.

Die Polizei Kärnten informiert über das Einsatzkonzept, die Parkmöglichkeiten, die Zufahrt zum Gelände und gibt Tipps zur Diebstahlsprävention.

Die Polizei Kärnten informiert über das Einsatzkonzept, die Parkmöglichkeiten, die Zufahrt zum Gelände und gibt Tipps zur Diebstahlsprävention.

Die Exekutive wird auch heuer wieder für einen sicheren Ablauf dieser Veranstaltung sorgen. Die Polizei Kärnten hat sich mit einem umfangreichen Einsatzkonzept, welches auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre basiert, bestmöglich auf diese Großveranstaltung vorbereitet und ist mit einem entsprechenden Kräftekontingent im Einsatz.

Schwerpunktkontrollen: Neben der sicherheits- und ordnungspolizeilichen Überwachung werden folgende Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf die Sicherheit im Straßenverkehr durchgeführt: Übertretungen nach dem KFG (z. B. Helmtragepflicht)

Fahrgeschwindigkeit

Alkohol- und Suchtmittelkontrollen

technische Kontrollen/Lärmkontrollen

Halte- und Parkverbote Dazu wird seitens der Polizei ausdrücklich angemerkt, dass diese Kontrollen ausschließlich der Sicherheit von Veranstaltungsteilnehmern, Anrainern und Gästen dienen.

Einbahnregelung rund um den Faaker See

Der Verkehr wird wie in den Vorjahren entgegen dem Uhrzeigersinn im Einbahnsystem um den See geleitet. Diese Regelung gilt auch für den Radweg: Ein Befahren gegen die Einbahn – etwa auf Höhe der B 84 im Bereich Egg am See oder der L 53 zwischen Arneitz und dem Strandbad Faak – ist untersagt. Wer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs ist, muss das Fahrrad schieben.

Umfassende Straßensperren ab Dienstag

Die Faaker Seeufer-Landesstraße (L 53) und die Faaker See Straße (B 84) werden rund um den See für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperre gilt von Dienstag, 8. September, 10 Uhr, bis Sonntag, 13. September, 12 Uhr (bzw. nach Bedarf). Ausgenommen von dieser Sperre sind Biker, Einsatzfahrzeuge, Fahrradverkehr, Shuttle-Busse, Linienverkehr und Taxis mit Berechtigung. Zubringerdienste (zwischen 5 und 10 Uhr) sowie Anrainer und Betriebe mit Zufahrtsgenehmigung dürfen die Strecken ebenfalls nutzen – allerdings ausschließlich im Sinne der Einbahnregelung.

Großparkplätze und Anfahrtswege für Besucher Für Besucher stehen mehrere Großparkplätze zur Verfügung: zwei Großparkplätze im Bereich der Pogöriacher Straße L 44

ein Großparkplatz neben der Faaker See Straße (B 84 – ca. Km 5,820, links im Sinne der Kilometrierung) in Drobollach bei der westlichen Ortseinfahrt

ein Großparkplatz neben der Faaker See Straße (B 84 – ca. Km 10,100, rechts im Sinne der

Kilometrierung) in Oberferlach östlich des Veranstaltungszentrums Arneitz

Kilometrierung) in Oberferlach östlich des Veranstaltungszentrums Arneitz Parkplätze (Finkenstein und Ledenitzen beim Friedhof) mit Shuttleverkehr zum Veranstaltungszentrum

zusätzliche Parkplätze (jedoch nur für Motorräder!) wurden unterhalb des Veranstaltungs-

zentrums in Faak am See eingerichtet.

Zufahrt für Besucher Aus Richtung Villach: Anfahrt über die B 84 von Villach kommend über die Maria Gailer Straße in Richtung Faaker See zum Großparkplatz in Drobollach

Anfahrt über Finkenstein (Rosental Straße, B 85) bis zu den Großparkplätzen zwischen Kreisverkehr Pogöriach und Faak am See (L 53 Faakerseeufer Straße)

Anfahrt über die Maria Gailer Straße (B 84) – weiter über die Kleinsattelstraße (L 58) nach

Kleinsattel, Großsattel, St. Niklas, weiter über die Rosegger Straße (L 52) nach Rosegg, die

L 55 Mühlbacher Straße über Mühlbach auf die Rosental Straße (B 85) nach Ledenitzen zum Parkplatz beim Friedhof

Kleinsattel, Großsattel, St. Niklas, weiter über die Rosegger Straße (L 52) nach Rosegg, die L 55 Mühlbacher Straße über Mühlbach auf die Rosental Straße (B 85) nach Ledenitzen zum Parkplatz beim Friedhof Ledenitzen nach Latschach und Kreisverkehr Pogöriach zu den Großparkplätzen zwischen

Kreisverkehr Pogöriach und Faak am See Aus Richtung Klagenfurt: Autobahnabfahrt A2 – Abfahrt Faaker See, über die Maria Gailer Straße (B 84) – weiter über die Kleinsattelstraße (L 58) nach Kleinsattel, Großsattel, St. Niklas, weiter über die Rosegger

Straße (L 52) nach Rosegg, die L 55 Mühlbacher Straße über Mühlbach auf die Rosental Straße

(B 85) nach Ledenitzen zum Parkplatz beim Friedhof oder

Straße (L 52) nach Rosegg, die L 55 Mühlbacher Straße über Mühlbach auf die Rosental Straße (B 85) nach Ledenitzen zum Parkplatz beim Friedhof oder Ledenitzen nach Latschach und Kreisverkehr Pogöriach zu den Großparkplätzen zwischen

Kreisverkehr Pogöriach und Faak am See

Kreisverkehr Pogöriach und Faak am See Empfohlen: Autobahn A2 – Abfahrt Villach Süd, weiter über Finkenstein (Rosental Straße B 85) bis zu den Großparkplätzen zwischen Kreisverkehr Pogöriach und Faak am See Die Zufahrt für Berechtigte und Anrainer mit Zufahrtsberechtigungen ist aus allen Richtungen,

jedoch nur im Sinne der Einbahnregelung möglich.

Shuttle Busse

Shuttle-Busse verkehren zu niedrigen Tarifen und in kurzen Zeitintervallen im gesamten Veranstaltungsgelände sowie auch vom bzw. ins Zentrum der Stadt Villach, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten weiter.

Harley Parade am Samstag, 12. September 2026

Die traditionelle Parade startet am Samstag, 12. September, ab 12.00 Uhr. Die Route führt vom Faaker See über den Hauptplatz Villach, Feldkirchen, den Ossiacher See, Wernberg, Velden und Rosegg zurück zum Ausgangspunkt. Aufstellung genommen wird ab 10.00 Uhr auf der B 85 ab dem Kreisverkehr Pogöriach in Richtung Latschach. Entlang der Paraderoute gelten ab mindestens 30 Minuten vor dem Tross Fahrverbote in beiden Richtungen.

Zudem gibt es Autobahnsperren im Zuge der Parade A 10 Tauern Autobahn (Anschlussstelle Villach – Ossiacher See): Die Ab- und Auffahrten zur B 94 sind von 12.00 bis 14.00 Uhr gesperrt.

A 2 Südautobahn (Anschlussstelle Wernberg): Die Ab- und Auffahrten zur B 83 sind von 12.30 bis 14.45 Uhr gesperrt.

Tipps zur Diebstahlsprävention

Die Kriminalpolizei rät Bikern zur Sicherung ihrer Fahrzeuge mit zusätzlichen Bügelschlössern, Bremshebelblockaden und Alarmanlagen. Die Maschinen sollten nachts auf beleuchteten, bewachten Plätzen oder in Garagen stehen. Gegen Taschendiebstahl hilft das Verwahren von Geld und Smartphones in verschlossenen Innentaschen. Camper sollten Wertsachen stets am Körper tragen, da Zelte leicht aufgeschnitten werden können.

„Coffee with Cops“ im Tourismusbüro Drobollach

Erstmals lädt die Polizei im Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER zu „Coffee with Cops“ ein. Am 9. und 10. September können Besucher jeweils von 9 bis 12 Uhr im Tourismusbüro Drobollach (Seeblickstraße 80) bei einer Tasse Kaffee direkt mit Polizisten ins Gespräch kommen, Fragen stellen und Anliegen besprechen. Im Mittelpunkt stehen dabei der Dialog, das gegenseitige Verständnis und die Stärkung des Miteinanders.