Passanten entdeckten Waldbrand: 90 Florianis im Löscheinsatz

Heute kam es am Vormittag zu einem beginnenden Waldbrand in Kötschach-Mauthen. Passanten wählten den Notruf. Unzählige Einsatzkräfte rückten aus.

Bei einem beginnenden Waldbrand im Bezirk Hermagor war auch ein Polizeihubschrauber vor Ort.

Bei einem beginnenden Waldbrand im Bezirk Hermagor war auch ein Polizeihubschrauber vor Ort.

Am heutigen Freitag kam es im Bereich Laas (Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor) gegen 10 Uhr in unwegsamem und felsigem Gelände zu einem beginnenden Waldbrand.

Passanten wählten Notruf

Der Brand wurde von einem Passanten entdeckt und über den Notruf gemeldet. Bei einem Erkundungsflug wurde festgestellt, dass etwa zwei bis drei Bäume vom Brandgeschehen betroffen waren, teilt die Kärntner Polizei mit. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes konnte eine unmittelbare Brandursache zunächst nicht festgestellt werden.

Brand unter Kontrolle am Nachmittag

Gegen 14.30 Uhr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurden Nachlöscharbeiten im Bereich des Waldbodens durchgeführt. Eine konkrete Gefährdung von Personen bestand nicht, so die Beamten weiter. Die Brandursachenermittlung wird durch den zuständigen Bezirksbrandermittler geführt.

90 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen und Polizeihubschrauber

Neben der Polizei und der Bergrettung Kötschach-Mauthen standen die FF Laas, FF Kötschach-Mauthen, FF St. Jakob/Les, FF Birnbaum, FF Würmlach, FF Dellach/Gail, FF Grafendorf/Gundersheim und FF Kirchbach mit rund 90 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen sowie der Polizeihubschrauber „Libelle Lima“ im Einsatz.