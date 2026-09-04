Zeugenaufruf: Auto kracht mit Elektrorollstuhl zusammen – zwei Verletzte

Heute Vormittag kam es auf er Ebenthaler Straße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Rollstuhl. Der Autofahrer und der Mann im Rollstuhl wurden beide verletzt.

Am heutigen Freitag ereignete sich in Klagenfurt auf der Ebentaler Straße (Höhe Hausnummer 184) gegen elf Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Elektrorollstuhl. Ein 42-jähriger Mann aus Klagenfurt fuhr mit seinem Wagen auf der Ebentaler Straße in Fahrtrichtung Norden. Zur selben Zeit querte ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit einem Elektrorollstuhl die Fahrbahn.

Zusammenstoß forderte zwei Verletzte

Nach Angaben des Autolenkers sei ihm zunächst ein Bus entgegengekommen. Unmittelbar dahinter sei der 66-Jährige mit seinem Elektrorollstuhl plötzlich von links kommend vor seinem Fahrzeug aufgetaucht, so die Polizei. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Lenker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 66-Jährige erlitt dabei Verletzungen und wurde mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Fahrzeuglenker erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in das Klinikum Klagenfurt gebracht, heißt es von den Beamten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ersucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Verkehrsinspektion Klagenfurt/WS unter 059133/2588 zu melden.