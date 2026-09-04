Wurzenpass: Zwei Verletzte nach Unfall – Hubschraubereinsatz

Gegen 17 Uhr kam es heute zu einem Unfall am Wurzenpass. Ein 5-Minuten-Leser hat die Einsatzkräfte gesehen - auch ein Hubschrauber war vor Ort. Die Straße war kurzzeitig gesperrt.

Heute kam es am Nachmittag zu einem Unfall auf dem Wurzenpass.

Heute kam es am Nachmittag zu einem Unfall auf dem Wurzenpass.

Ein Bild und ein Video erreichten am heutigen Freitagnachmittag die 5-Minuten-Redaktion. Am Wurzenpass kam es offenbar zu einem Unfall. Die Rettung, die Polizei und ein Rettungshubschrauber sind auf einem steilen Straßenabschnitt zu sehen.

Zwei Verletzte nach Unfall und Sperre

Die Polizeiinspektion Arnoldstein bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass es einen Verkehrsunfall gegeben hat. „Die Straße war circa eine halbe Stunde gesperrt und ist jetzt wieder freigegeben“, heißt es weiter. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Rettungskräfte haben sich um die Verletzten gekümmert, „eine Person davon ist mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.“ Zum jetzigen Zeitpunkt ist zum genauen Unfallhergang noch nichts bekannt.

©Leser | Heute kam es auf der Wurzenpass Straße zu einem Unfall.

Mögliche Ursache

Wie die ARA Flugrettung, welche im Einsatz stand, auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, hat es sich um einen Motorradunfall gehandelt. Eine Person, es handelt sich um eine Frau aus Deutschland, wurde schwer verletzt. „Der Unfall dürfte offensichtlich wegen eines Defekts der Maschine“ geschehen sein, heißt es vonseiten der Flugretter weiter. Auch eine weitere Person, ein Mann, war beteiligt. Er erlitt leichte Verletzungen.

Gefährliches Gefälle

Die Besonderheit: Wegen des starken Gefälles von bis zu 18 Prozent gibt es auf der Strecke eine Notfallspur (Fluchtbett) für Fahrzeuge mit Bremsversagen. Für Gespanne und Anhänger ist die Passstraße ohnedies aufgrund der extremen Steilheit gesperrt. Der Unfall dürfte sich laut ersten Informationen genau hier abgespielt haben.

©5 Minuten Für Gespanne und Anhänger ist die Passstraße aufgrund der extreme Steilheit gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2026 um 18:10 Uhr aktualisiert