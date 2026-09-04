Kärntner Weltenentdecker: Junge Talente bei Essay Content geehrt

Wie hat dich dein Auslandsaufenthalt geprägt? Welche Erwartungen hast du an deinen geplanten Auslandsaufenthalt? Oder aber auch: Wie siehst du die Heimat deiner Eltern und Großeltern? Mit Fragen wie diesen haben sich die Teilnehmer des zweiten Essay-Contests des Weltbunds auseinandergesetzt.

„Ergebnisse sind wirklich großartig“

„Die Ergebnisse sind wirklich großartig und spiegeln die Lebensrealität unserer jungen Menschen wider. Es geht darum neue Perspektiven zu schaffen, sich ständig weiterzuentwickeln ohne dabei die eigenen Wurzeln zu vergessen“, so Bildungsreferent LR Peter Reichmann. Er bedankte sich bei allen die zum Gelingen des Wettbewerbs beigetragen – allen voran Initiator Josef Labschütz und dem gesamte Vorstandsteam des Weltbunds. Der Essay-Contest ist ein gemeinsames Projekt des Weltbunds Österreich, des Landes Kärnten, der Bildungsdirektion Kärnten und der Weltkärntner. Auf Platz eins landete Magdalena Lauchart, Antonia Weißensel auf Platz zwei und Magdalena Goergl auf Platz drei.

„Wenn wir wissen, was junge Menschen bewegt …“

„Junge Menschen sollen hinaus in die Welt, Erfahrungen sammeln, Netzwerke knüpfen und neue Perspektiven kennenlernen. Gleichzeitig müssen wir ihnen aber auch zeigen: Es lohnt sich, nach Kärnten zurückzukommen“, so Reichmann und weiter: „Der Essay-Wettbewerb des Weltbunds ist dabei eine wertvolle Initiative, weil er junge Menschen selbst zu Wort kommen lässt: Was zieht sie hinaus, was nehmen sie aus der Welt mit und was braucht es vor allem, damit sie wieder zurückkommen? Diese Antworten sind auch für Kärnten wichtig. Denn wenn wir wissen, was junge Menschen bewegt, können wir noch gezielter daran arbeiten, Kärnten zu einem Ort zu machen, an dem sie ihre Zukunft gestalten wollen.“