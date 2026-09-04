Motorradunfall: 62-Jähriger kommt von Straße ab und kracht gegen Baum

Heute hat es auf der Bleiberger Straße in Richtung Villach gekracht. Ein Motorradfahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam von der Straße ab.

Ein Motorradfahrer erlitt heute Verletzung nachdem er von der Bleiberger Straße abkam und gegen einen Baum krachte.

Ein Motorradfahrer erlitt heute Verletzung nachdem er von der Bleiberger Straße abkam und gegen einen Baum krachte.

Heute fuhr ein 62-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad auf der L35 von Bad Bleiberg kommend in Richtung Villach. In einer Rechtskurve verlor der Motorradlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, teilt die Kärntner Polizei mit.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht

Beim Versuch, das Motorrad zu stabilisieren, kam der 62-Jährige von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam in weiterer Folge in einem Abhang zu liegen. Der Motorradlenker wurde von den Rettungskräften geborgen und nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen in das LKH Villach eingeliefert, heißt es abschließend.