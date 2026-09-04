Bis zu 29 Grad: Unbeständiger Samstag in Kärnten erwartet

Am Vormitttag dominiert teils noch die Sonne, doch im Verlauf des Tages nehmen die Wolken zu, auch können sich hier und da ein paar Regenschauer bilden. Meist soll es aber trocken bleiben.

Am Samstag kann sich in der Früh und am Vormittag noch zeitweise sonniges Wetter behaupten. „Tagsüber wird Kärnten von einer schwachen Kaltfront überquert, damit nehmen bereits um die Mittagszeit die Wolken von Nordwesten her rasch zu und es können sich in der Folge auch ein paar Regenschauer ausbilden“, teilen die Meteorologen der Geosphere Austria mit. Oft geht es aber auch trocken durch den Tag und zwischendurch lockert es wieder etwas auf, heißt es weiter. Es wird nur ein wenig kühler. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad und die Höchstwerte je nach Sonnenscheindauer zwischen 25 bis 29 Grad.