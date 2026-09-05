Nach Hubschraubereinsatz am Wurzenpass: Jetzt ist Ursache bekannt

Nach dem Unfall am Wurzenpass gibt es neue Details: Eine deutsche Motorradfahrerin wurde schwer verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein technischer Defekt dürfte eine Rolle gespielt haben.

Eine 51-jährige Deutsche war am Freitagnachmittag gemeinsam mit ihrem 71-jährigen Ehemann auf einem Trike auf der B109 unterwegs, als im Steilstück aus bislang unbekannter Ursache die Bremsen versagten.

Eine 51-jährige Deutsche war am Freitagnachmittag gemeinsam mit ihrem 71-jährigen Ehemann auf einem Trike auf der B109 unterwegs, als im Steilstück aus bislang unbekannter Ursache die Bremsen versagten.

Am Freitagnachmittag sorgte ein Unfall auf der Wurzenpass Straße für einen größeren Einsatz von Rettung, Polizei und Feuerwehr. Auch ein Rettungshubschrauber landete vor Ort, 5 Minuten hat berichtet: Wurzenpass: Zwei Verletzte nach Unfall – Hubschraubereinsatz. Zunächst war lediglich bekannt, dass zwei Personen verletzt worden waren. Wie die ARA Flugrettung auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilt, handelte es sich um einen Motorradunfall. Nun sind neue Details bekannt.

Technischer Defekt als mögliche Ursache

Neu sind vor allem die Informationen zur möglichen Unfallursache. Eine 51-jährige Deutsche war am Freitagnachmittag gemeinsam mit ihrem 71-jährigen Ehemann auf einem Trike auf der B109 unterwegs, als im Steilstück aus bislang unbekannter Ursache die Bremsen versagten. Die Lenkerin steuerte daraufhin in eine Notausfahrt und fuhr rund 50 Meter bergauf, um das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Dabei stürzten beide vom Trike, die 51-Jährige wurde darunter eingeklemmt und von Passanten befreit. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Ihr Ehemann wurde leicht verletzt. Die Wurzenpass Straße war von 17 bis 18 Uhr komplett gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 06:35 Uhr aktualisiert