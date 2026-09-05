Ohne Führerschein auf Motorrad: 17-Jähriger flüchtet mit Wheelies vor Polizei

Wheelies, massive Geschwindigkeitsüberschreitungen und ein falsch befahrener Kreisverkehr: Ein 17-Jähriger lieferte sich in Kärnten eine riskante Fahrt vor der Polizei. Am Ende brachte ihn ein Sturz zum Stehen.

Eine Polizeistreife wollte am Freitag einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Völkermarkt kontrollieren. Doch statt anzuhalten, setzte der Jugendliche seine Fahrt mit einem Motorrad fort und beging dabei laut Polizei gleich eine ganze Reihe von Verkehrsübertretungen. Brisant: Der Jugendliche besaß keine gültige Lenkberechtigung. Auch das Motorrad selbst war nicht für den Verkehr zugelassen.

Wheelies und Geschwindigkeitsüberschreitungen

Der 17-Jährige war von der L117, Rückersdorfer Straße, in Richtung Sittersdorf unterwegs. Während die Polizeistreife ihm folgte, soll er unter anderem erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen begangen haben. Doch damit nicht genug: Laut Polizei machte der Jugendliche während der Fahrt mehrere Wheelies, benutzte den linken Fahrstreifen und überholte trotz eines absoluten Überholverbots. Auch einen Kreisverkehr soll der 17-Jährige verkehrswidrig befahren haben. Die riskante Fahrt setzte sich bis nach Jaunstein fort.

Sturz beendet die Fahrt

Dort wollte der Jugendliche schließlich wenden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Glücklicherweise blieb der 17-Jährige unverletzt. Die nachfahrenden Polizisten konnten ihn anschließend anhalten und kontrollieren. Dabei machten die Beamten noch eine weitere Entdeckung. Das am Motorrad montierte Kennzeichen war laut Polizei nicht echt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um eine sogenannte Totalfälschung handelte. Damit beschäftigt die Fahrt nun nicht nur die Verkehrsbehörde. Nach Abschluss der Ermittlungen soll der Sachverhalt sowohl der Staatsanwaltschaft Klagenfurt als auch der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt angezeigt werden.