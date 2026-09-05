Nach Unfall einfach weitergefahren: Polizei findet Lenker (58) zu Hause

Ein Zusammenstoß in St. Andrä hatte für einen 58-Jährigen weitreichende Folgen. Der Autofahrer soll nach dem Unfall einfach weitergefahren sein. Als ihn die Polizei zu Hause antraf, folgte die nächste Überraschung.

Am Freitagabend kam es in St. Andrä im Bezirk Wolfsberg zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Gegen 21.40 Uhr war ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Auto auf der Aussichtsstraße in Richtung Blaiken unterwegs. Dabei kollidierte er laut Polizei mit dem Auto eines anderen Verkehrsteilnehmers. Anstatt nach dem Zusammenstoß anzuhalten, setzte der 58-Jährige seine Fahrt fort.

Polizei trifft Lenker zu Hause an

Die Beamten konnten den mutmaßlichen Unfalllenker wenig später ausfindig machen. Sie trafen den 58-Jährigen an seiner Wohnadresse an. Bei der anschließenden Kontrolle führten die Polizisten einen Alkomattest durch. Dieser ergab laut Polizei eine schwere Alkoholisierung. Einen konkreten Alkoholwert nennt die Polizei in ihrer Aussendung nicht. Für den 58-Jährigen hatte die Fahrt unmittelbare Konsequenzen: Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Zudem wird der Mann angezeigt.